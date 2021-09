Nine Perfect Strangers : il est possible de louer Tranquillum House sur Airbnb !

La station balnéaire gérée par Nicole Kidman dans la série Amazon Prime Video est peut-être une fiction – et heureusement – mais ses lieux sont bien réels. SOMA est la retraite de yoga en Australie où vous pouvez désormais réserver une chambre. Voyagez jusqu’à Tranquillum House.

Cher étranger : Voulez-vous voyager à Tranquillum House ? C’est possible. Le complexe de Nine Perfect Strangers peut être réservé via Airbnb, mais, rassurez-vous, il n’est pas dirigé par Masha Dmitrichenko et ne comprend pas de traitement à la psilocybine. Pour ne pas être là, ce n’est même pas en Californie. Mais c’est le lieu réel dans lequel se déroule la série Amazon Prime Video. En d’autres termes, vous disposez du spa paradisiaque sans avoir à vivre une histoire à suspense.

La série de huit épisodes produite par l’équipe de Big Littles Lies et The Undoing se déroule dans la maison privée “Lune de Sang” et le centre de yoga et de bien-être SOMA à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie). À partir de maintenant, tout dans cette histoire de neuf étrangers réunis à la retraite de “transformation totale du corps et de l’esprit” Tranquillum House est une fiction. La véritable inspiration de Nine Perfect Strangers provient des critiques sinistres que l’auteur du roman, Liane Moriarty, a trouvées sur TripAdvisor, de coupures de journaux et d’essais scientifiques sur la psilocybine.

SOMA, le centre actuel, est situé au milieu de 9 hectares de forêt de bambous et d’une variété luxuriante de verdure. Il présente une esthétique de qualité et moderne, faite de bois naturels et de grandes fenêtres. C’est un endroit où l’on peut vraiment se détendre, sans l’agitation induite par le personnage de Nicole Kidman.

Il s’agit d’une véritable retraite dédiée au yoga, à la méditation et au bien-être. Niché dans les collines, il garantit un maximum d’intimité pour se déconnecter du monde réel, qui, s’il n’est pas le même que celui dans lequel vivent les personnages de Melissa McCarthy et Asher Keddie, n’est pas non plus exempt de stress et de problèmes quotidiens.

À proximité se trouvent des plages paradisiaques et des spots de surf et, à 10 minutes de route, la ville de Byron Bay. Mais vous n’avez pas besoin de prendre la voiture pour profiter de l’eau non plus : le complexe dispose d’une immense piscine d’eau douce. Il y a également un foyer commun, une salle à manger confortable pouvant accueillir 16 personnes et son propre dôme de yoga géodésique, que le complexe présente comme idéal pour les pratiques de groupe.

L’idée de ce lieu ne vient pas d’un esprit dérangé, mais d’un entrepreneur en technologie, Peter Ostick, et d’un gourou du bien-être et de la méditation, Gary Gorrow, qui ont entrepris de concevoir un sanctuaire où l’on peut se consacrer à son bien-être et à sa santé.

Le seul problème, peut-être, est le prix. SOMA fait partie de l’offre Luxe d’Airbnb, qui, comme son nom l’indique, se concentre sur les résidences de luxe. Il n’est pas surprenant, compte tenu des caractéristiques du sanctuaire, que le prix pour une nuit de repos y soit de 3 721 euros.

En outre, les clients peuvent ajouter une série d’extras allant de cours de méditation et de séances de respiration à un travail corporel, une comédie ayurvédique et un transfert direct depuis l’aéroport.

Il faut d’abord s’épuiser avant de pouvoir se permettre de se détendre dans la vraie Tranquillum House. Mais bon, du bambou, des plages paradisiaques, du surf, un dôme géodésique de yoga et des jus de fruits naturels sans psilocybine. Il y a matière à réflexion.

Pour rappel, la série Nine Perfect Strangers est disponible sur Amazon Prime Video.