Nine lance Stan Sport avec un accord à long terme avec Rugby Australie

Nine a annoncé le lancement de Stan Sport, un service de streaming en direct et à la demande, après avoir conclu un accord de principe pour signer un accord à long terme avec Rugby Australia.

L’accord de trois ans, avec une option pour deux ans supplémentaires, comprend une couverture d’abonnement gratuite et sans publicité de l’union de rugby, couvrant tous les matchs de la Bledisloe Cup, le championnat de rugby, les matchs des Wallaroos et le Super Rugby. La signature de l’accord de SANZAAR est en attente.

L’accord verra Stan Sport devenir le berceau des matchs de Super Rugby, Super W, Wallaroos, Shute Shield, Hospital Cup, Mitre 10 et Currie Cup, ainsi que les matchs à domicile de SANZAAR Union.

Les fans de rugby auront également accès aux plus grands moments de l’histoire du rugby australien, via une vaste bibliothèque de jeux sur Stan.

Le capitaine Michael Hooper en action pour les Wallabies. (Getty)

Dans le cadre de cet accord, Nine diffusera tous les matchs du test Wallabies disputés en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’une sélection de matchs de Super Rugby au cours de la saison.

«Le lancement de Stan Sport est une expansion audacieuse pour Mike Sneesby et l’équipe de Stan, qui s’assoient aux côtés de notre très populaire offre de divertissement Stan», a déclaré Hugh Marks, le patron de Nine.

«Nous apporterons toute notre expertise collective issue de décennies d’expérience dans la diffusion de sports en direct pour offrir les meilleurs résultats possibles aux téléspectateurs, aux titulaires de droits et aux ambitions de croissance des sports avec lesquels nous nous associons.

«Chez Stan, nous nous efforçons d’offrir aux Australiens la meilleure programmation locale, internationale et originale, ce qui a permis à notre audience d’atteindre une échelle significative.

Folau Fainga’a et Michael Hooper célèbrent un essai lors de la victoire de l’Australie sur la Nouvelle-Zélande samedi. (Getty)

«L’annonce d’aujourd’hui nous permettra d’étendre cette offre en lançant notre capacité de diffusion en direct, en apportant le sport en direct à Stan en 2021 et en ouvrant une gamme de nouvelles opportunités de programmation. Notre partenariat avec Rugby Australia est l’endroit idéal pour démarrer cette nouvelle entreprise. «

Nine examinera également d’autres opportunités d’investir dans une gamme de droits sportifs exclusifs supplémentaires, sur une base payante ou multiplateforme.

Le patron de Rugby Australie, Rob Clarke, a déclaré que le match attendait avec impatience une nouvelle ère avec Nine.

« Rugby Australia est très enthousiasmé par notre nouveau partenariat avec Nine Entertainment Co. et par ce qui nous attend pour notre grand jeu au cours des trois prochaines années et au-delà », a-t-il déclaré.

«Le rugby a trouvé sa nouvelle maison sur Stan and the Nine Network, avec une large portée sur les accès gratuits et sans publicité sur la plate-forme Stan.

Tom Wright des Wallabies est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué un essai lors de la victoire de samedi contre la Nouvelle-Zélande. (Getty)

« Le fantasme est devenu une réalité pour la communauté australienne du rugby. Il s’agit d’un accord historique qui inclut tout dans le showbag, et il donne à plus d’Australiens un accès à plus de rugby que jamais.

« Le rugby australien se transforme avec un avenir passionnant à venir, et cet accord innovant nous permet d’accélérer cette croissance de bas en haut.

«Nous sommes ravis de nous associer au service de streaming Stan, qui compte désormais plus de deux millions d’abonnés australiens et se développe à un rythme rapide. Nous avons reconnu que le paysage de la diffusion a changé et que nous évoluons avec lui.

« Nine et Stan se sont également engagés dans notre jeu féminin, tant au niveau national qu’international. Rugby Australia est passionné par la croissance du football féminin en Australie et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour présenter nos compétitions et nos joueurs talentueux. ainsi que d’encourager plus de femmes et de filles à ramasser un ballon de rugby. «