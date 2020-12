Niklas Süle ouvre un bar dans sa ville natale

Le défenseur central du Bayern Munich Niklas Süle (25 ans) ouvrira son propre bar dans sa ville natale de Mörfelden-Walldorf près de Francfort. Süle a révélé que dans une interview avec GQ (Édition de décembre).

La raison de l’excursion dans la restauration est le frère Fabian de Süle. Il a étudié à New York de 2013 à 2017, « et chaque fois qu’il rentrait à la maison à Noël, nous nous rencontrions dans le Les peuples frappé », expliqua Süle.

C’est un bar qui est devenu de plus en plus important pour les frères au fil du temps: « A chaque verre là-bas, le statut culte du bar a grandi pour nous. Depuis cinq ans, il est devenu notre salon. »

Cela a conduit à l’idée de reprendre le bar, a déclaré Süle: « À un moment donné, nous nous sommes dit: que ce serait cool si ce bar nous appartenait un jour. » Les frères Süle l’ont donc acheté à l’été 2020 Les peuples. Le nouveau nom devrait Quarante cinq sont, analogues au numéro de maillot précédent de Süle: « Le numéro a vraiment commencé pour moi à TSG. Quand j’ai joué avec elle, Fabian est allé en Amérique Les peuples est devenu plus important et plus important pour nous. Par conséquent, le nom. «

A toujours Quarante cinq en raison de la pandémie corona, cependant, ne peut pas encore s’ouvrir: l’ouverture était initialement prévue pour décembre 2020.