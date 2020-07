Niklas Süle célèbre son retour en victoire contre l’Olympique de Marseille

Niklas Süle a fait son retour après plus de neuf mois de blessure. Lors du 1-0 (1-0) du Bayern Munich en amical contre l’Olympique de Marseille, le défenseur central de 24 ans est entré en jeu dès la 61e minute. Süle a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche le 20 octobre dernier lors du match de Bundesliga du champion du record d’Allemagne au FC Augsburg (2-2).

« Je suis à l’entraînement en équipe depuis un moment. Ce n’était pas une période facile pour moi. J’ai pu prendre le temps de me régénérer complètement. Je suis heureux d’être de retour sur le terrain avec mes collègues », a déclaré Süle MagentaSport et a souligné: « Il est clair que la vivacité à 100% n’est pas encore là », mais il se sent « très bien, je suis en forme ».

Süle espère désormais également participer au tournoi final de la Ligue des champions à Lisbonne (à partir du 12 août) si le FC Bayern se qualifie. « J’ai beaucoup investi dans le tournoi et je suis devenu vraiment en forme. Quand on a besoin de moi, je suis là », a-t-il déclaré.

Avant cela, cependant, l’équipe de Munich a disputé les huitièmes de finale retour dans la catégorie reine contre Chelsea (8 août, 21h00 dans LIVETICKER). Les champions du record d’Allemagne avaient remporté le match aller 3-0.