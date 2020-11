Nikki et Brie Bella pourraient faire un retour en lutte avec leurs fils un jour

2020-11-10 21:00:06

Nikki et Brie Bella pourraient un jour revenir sur le ring de lutte avec leurs fils.

Les jumeaux Bella, tous deux âgés de 36 ans, ont pris du recul par rapport à leur carrière de lutteur, mais après avoir accueilli chacun des fils à un jour d’intervalle plus tôt cette année, ils pourraient un jour planifier un retour en lutte avec leurs garçons à la remorque.

Le fiancé de Nikki, Artem Chigvintsev, a expliqué: «[Nikki] a eu des discussions sur le fait de revenir et de faire quelque chose avec Brie. Ils ont tous les deux des enfants et j’ai l’impression qu’ils ont toujours ce chapitre non clos sur la lutte. Je ne serais pas surpris.

Artem a également révélé que son fils de trois mois et celui de Nikki, Matteo, est déjà «définitivement athlétique», mais ils ne savent pas encore s’il sera un lutteur comme sa mère ou un danseur comme son père.

Le professionnel ‘Dancing with the Stars’ a ajouté au magazine Us Weekly: «Pour le moment, c’est difficile à dire car aujourd’hui il avait littéralement ce terrain de jeu avec les animaux suspendus et aujourd’hui, il a déchiré le singe. J’étais comme, ‘Oh, mon Dieu.’ Je ne peux pas croire qu’il vient de faire ça. Mais en même temps, il bouge ses jambes si vite. Peut-être un coureur? Je ne sais pas. »

Nikki et Artem ont accueilli Matteo le 31 juillet et, un jour plus tard, le 1er août, Brie a donné naissance à son fils Buddy, qu’elle a avec son mari Daniel Bryan.

Pour Brie et Daniel, Buddy est leur deuxième enfant, car ils sont également les parents d’une fille de trois ans, Birdie.

Les jumeaux ont tous deux révélé leur intention de se retirer de la lutte à quelques semaines d’intervalle l’année dernière, Nikki admettant qu’elle se sentait «trop vieille pour voyager» pour les combats.

Parlant de sa retraite, elle a déclaré à l’époque: «Je me sens juste trop vieille pour ce voyage. Ce voyage a été vraiment très difficile. Alors j’ai réalisé, je me suis dit: « Pourquoi est-ce que je fais encore ça? » Je ne me sens pas bien et je ne peux pas – je veux dire, les filles font des choses incroyables là-bas. Je suis vraiment prêt à raccrocher le maillot. Comme, je peux le dire pleinement, [I’m done.] »

