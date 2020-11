Nikki Bella rêve de ses ex petits amis

2020-11-05 01:00:08

Nikki Bella a rêvé de ses ex petits amis, mais insiste sur le fait que ses rêves lui ont donné une « clarté » sur sa romance avec Artem Chigvintsev.

L’ancienne lutteuse professionnelle de 36 ans est fiancée au professionnel Artem Chigvintsev de « Dancing with the Stars » – avec qui elle a un fils Matteo, âgé de trois mois – mais a admis qu’elle rêvait d’autres hommes quand elle s’endort, en particulier ceux qu’elle a déjà romancés.

Elle a dit: «Eh bien, ce que j’ai trouvé bizarre dans mes rêves, c’est la saison en ce moment [mercury] rétrograde, c’est censé être l’endroit où nous obtenons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos voyages et de notre véritable objectif et même de la clarté sur le passé. Et mes rêves ont été ça.

Les rêves de Nikki impliquent qu’elle ait «des conversations pleines» avec ses anciens partenaires – y compris l’ex-fiancé John Cena – mais a insisté sur le fait qu’elle ne rêvait pas de se remettre avec ses ex, car ses rêves lui ont en fait donné un aperçu de son amour voyage l’a amenée à Artem, 38 ans.

Elle a ajouté: «Mais ce que je viens de trouver bizarre, c’est que je faisais ces rêves et que c’était exactement ce qu’ils disaient en ce moment. Une chose qu’il a dit est pourquoi les choses se passent comme elles l’ont fait, et c’est pourquoi ma clarté m’a vraiment frappé.

La star de « Total Bellas » a également parlé de la perception publique de sa relation actuelle, lorsqu’elle a rencontré Artem pour la première fois lors de leur apparition sur « Dancing with the Stars » en 2017, alors que Nikki était toujours en couple avec John.

On demande à Nikki «tout le temps» si elle avait des sentiments pour Artem il y a trois ans, et malgré son insistance que ce n’était pas le cas, elle a l’impression que les gens ont encore une «certaine perception» d’elle.

S’exprimant lors d’un épisode de ‘The Bellas Podcast’ – qu’elle anime avec sa sœur jumelle Brie Bella – elle a déclaré: «On me demande tout le temps: ‘Vous deviez avoir ressenti quelque chose pour Artem, non?’ À cause de la fin de ma rupture. Et j’ai l’impression que je vais l’entendre pour le reste de ma vie.

«J’ai dû m’ouvrir à Artem récemment car c’est la première fois qu’Artem revient sur Dancing With the Stars depuis que nous sommes dans une relation sérieuse. Et j’ai dit: « Je ne peux pas m’en empêcher, cela m’apporte ces sentiments de ce à quoi tout le monde pense, comme: « Vous deviez vous aimer les uns les autres, vous deviez être toutes ces choses » et cela suscitait ces émotions pour moi.

«Cela me faisait sentir que les gens avaient juste cette certaine perception de moi ou d’Artem et à cause du timing de tout. Et ces rêves m’ont donné des éclaircissements à ce sujet et ont en quelque sorte fait disparaître ce sentiment.

