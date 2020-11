Nikki Bella: Je pleure tous les jours sur combien j’aime mon fils

2020-11-12 01:00:05

Nikki Bella pleure «une fois par jour» sur combien elle aime son fils Matteo, qu’elle a accueilli dans le monde il y a un peu plus de trois mois.

L’ancienne lutteuse de 36 ans a accueilli son fils Matteo dans le monde en juillet et a maintenant déclaré qu’elle était «tellement amoureuse» du tout-petit – qu’elle a avec son fiancé, Artem Chigvintsev – qu’elle est émue aux larmes au moins une fois. un jour.

Elle a dit: « Je suis tellement amoureuse. Littéralement, je pleure une fois par jour parce que je n’ai jamais ressenti un tel amour. Il m’a rendu mou! »

Et tandis que la beauté a «tellement» de moments préférés de ses premiers mois de rôle parental, Nikki a souligné un moment particulier qui lui a fait se sentir «si spéciale et aimée».

Elle s’est souvenue lors d’une interview avec E! News: « Récemment, j’ai dû partir pendant quelques heures pour travailler. Quand j’ai franchi la porte et qu’il a entendu ma voix et m’a vu, il était tellement excité et a commencé à sourire et à rire si grand! Et puis a immédiatement voulu entrer dans mes bras et il m’a donné la plus grande étreinte! Je ne me suis jamais senti aussi spécial et aimé!

Pendant ce temps, Nikki a récemment parlé de sa bataille contre la dépression post-partum, affirmant qu’elle se sentait particulièrement seule après qu’Artem, 38 ans, se soit dirigée vers Los Angeles pour travailler, la laissant avec Matteo à Phoenix, en Arizona.

Elle a expliqué: «Je n’avais pas réalisé à la septième semaine, vous sortez en quelque sorte de votre baby blues et… empruntez deux chemins différents. Vous suivez le chemin de la santé ou vous suivez le chemin de la dépression, et ce chemin de la dépression peut être un trou vraiment sombre et profond. Je commençais à me sentir invisible. … Cela a juste commencé à s’accumuler. Être seul avec Matteo et se sentir seul et non aimé et invisible. »

Les ‘Total Bellas’ en voulaient à Artem pour aller travailler au début, mais finalement le couple s’est assis pour discuter de leurs sentiments.

Elle a dit: «Je suis tellement agréable et j’essaie d’être une petite amie parfaite ou une fiancée parfaite, alors j’agis de manière très positive même si quelque chose me dérange au plus profond de moi.

«Je me suis senti mal pour Artem parce que ça le faisait se sentir mal, puis il a dit: ‘J’aimerais que tu viennes me voir plus tôt.’ Il était tellement triste du fait que je ressentais toutes ces choses et je ne lui ai jamais dit.

« La communication est essentielle. Parler aux gens est essentiel. Si vous êtes quelqu’un qui lutte après l’accouchement [depression] et vous essayez juste d’être fort comme moi, vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Nous ne pouvons pas lutter contre la dépression post-partum; nous ne pouvons pas physiquement et mentalement et nous devons parler aux gens. «

