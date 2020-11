Nikki Bella et Artem Chigvintsev assisteront à la thérapie de couple

2020-11-12 21:00:05

Nikki Bella et Artem Chigvintsev commenceront à assister à la thérapie de couple avec leur «coach de vie» une fois qu’Artem aura terminé cette saison de «Dancing with the Stars».

Le couple – qui a récemment accueilli leur premier fils, Matteo – a eu du mal à faire face au temps passé séparément l’un de l’autre alors qu’Artem travaillait en tant que danseur professionnel dans la série.

Et pour les aider à se remettre sur les rails, Nikki, 36 ans, a révélé qu’ils prévoyaient d’ouvrir une ligne de communication entre eux une fois le tournage terminé.

Elle a dit: «Je mentirais pour dire: ‘Oh, c’est génial.’ Cela a certainement été une lutte pour nous. C’est dur. Nous avons tellement de hauts et de bas. Cela a été si difficile pour notre relation parce que j’ai tellement besoin de lui, mais il est comme déchiré entre son travail qui exige tellement de lui et de nous à la maison.

L’ancienne lutteuse professionnelle s’était déjà ouverte sur la dépression post-post-partum après la naissance de Matteo à la fin du mois de juillet, et a ajouté qu’il était important pour elle de parler à Artem de son combat, afin qu’elle ne se sente pas si seule.

Elle a ajouté: «Je lui ai juste dit, comme: ‘J’ai besoin de plus d’attention de votre part’, et c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé, et cela s’est amélioré. Artem et moi avons une excellente communication, mais cela fait défaut, mais c’est quelque chose pour lequel nous avons été si forts dans notre relation [in the past]. »

Nikki a confirmé qu’elle et son fiancé de 38 ans assisteront à la thérapie de couple après la finale de l’émission ABC d’Artem, pour s’assurer qu’ils continuent à «s’écouter».

Elle a expliqué au magazine Us Weekly: «C’est avec notre coach de vie. Après «Dancing», nous allons commencer les cours en couple car nous avons réalisé que nous avons tous les deux l’impression que nous ne nous écoutons pas. … Nous avons finalement tous les deux dit, comme: «Nous devons faire venir quelqu’un pour nous aider afin de ne pas [back] dans cet endroit. »

Pendant ce temps, la star de ‘Total Bellas’ a récemment déclaré qu’elle se sentait particulièrement seule après qu’Artem se soit rendu à Los Angeles pour travailler, la laissant avec Matteo à Phoenix, en Arizona.

Elle a expliqué: «Je n’avais pas réalisé à la septième semaine, vous sortez en quelque sorte de votre baby blues et… empruntez deux chemins différents. Vous suivez le chemin de la santé ou vous suivez le chemin de la dépression, et ce chemin de la dépression peut être un trou vraiment sombre et profond. Je commençais à me sentir invisible. … Cela a juste commencé à s’accumuler. Être seul avec Matteo et se sentir seul et non aimé et invisible. »

