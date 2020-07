Nigma humble OG dans une série emphatique à l’OGA Dota PIT saison 2

in

OGA dota Les demi-finales du groupe supérieur de la saison 2 du PIT ont vu OG et Nigma s’affronter aujourd’hui dans un match revanche de la finale de The International 2019. C’était une affaire unilatérale, cependant. Nigma a écrasé ses adversaires de manière convaincante, remportant deux victoires en un peu plus d’une heure.

Nigma était sans capitaine KuroKy en raison d’une blessure au bras, élisant l’entraîneur Roman «rmN-» Paley pour remplacer. Il s’agissait de la deuxième série d’OG avec le retour du planeur Ceb après le départ choquant de la superstar nord-américaine SumaiL.

Le premier match a vu un changement de style surprenant de la part des deux équipes. Le projet de Nigma était fortement axé sur les combats d’équipe avec Faceless Void, Phoenix et Disruptor. L’équipe a même choisi une voie médiane à indice d’octane élevé à Pugna, qui rappelle fortement le style de rédaction d’OG dans sa défense réussie de l’Aegis of Champions. De même, OG a pris une page du livre de jeu de Nigma, tentant de se débarrasser de Nigma avec un dernier choix Meepo.

En fin de compte, le lourd combat d’équipe de Nigma a réussi. La vitesse d’agriculture d’OG était immense sur Meepo de MidOne et Dark Seer de Ceb, mais ils avaient un contre-jeu rare pour les puissants combos que Nigma exécutait avec aplomb. La valeur nette signifiait peu lorsque MidOne se retrouvait régulièrement piégé dans la Chronosphère de Miracle détruite par le rayon de soleil de GH, incapable de détruire la Supernova qu’il était censé contrer.

Le deuxième match était une performance encore plus dominante de Nigma. En optant pour un trilane agressif, Phantom Assassin de Miracle a accumulé plusieurs éliminations en route vers une performance de 19 morts. Les pistes solo de Nigma ont bien joué aussi, laissant OG sans le réconfort des noyaux d’élevage de leur premier jeu.

Nigma a joué à un rythme effréné, ancré par leur initiation de forme libre à partir des deux supports, Rubick et Clockwerk, et du Slardar hors de la voie. Corrosive Haze de Slardar a permis à Nigma de récupérer un Roshan précoce, encourageant davantage la soif de sang de l’équipe pour les vies d’OG.

Les deux fois champions de TI se sont appuyés sur Arc Warden de Topson pour revenir dans le match, mais Nigma avait son numéro tout au long du match. Fidèle à leur style, OG a refusé d’abandonner jusqu’au dernier moment, mais ils ont été incapables de rassembler une défense miracle de marque avec un lourd déficit en éléments de base.

Nigma a garanti une place parmi les trois premiers du tournoi avec 19822 $ de gains. L’équipe sans KuroKy affrontera Alliance lors de la finale de la tranche supérieure du tournoi, le vainqueur réservant une place pour la grande finale.

OG, d’autre part, descend dans la tranche inférieure et rencontrera VP.Prodigy ou Ninjas in Pyjamas dans un match d’élimination.

