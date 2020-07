Nigma échoue à son offre de balayage net mais remporte la saison 2 de l’OGA Dota PIT dans le cinquième match contre Alliance

Nigma était à quelques minutes de balayer l’Alliance dans la grande finale de l’OGA dota Tournoi de la saison deux du PIT aujourd’hui, mais a échoué vers la fin du troisième match. Alliance a poussé la série aux cinq matchs complets mais n’a pas été en mesure de terminer le retour et devra se contenter de la deuxième place.

Nigma s’est fortement concentré sur les stratégies de combat d’équipe tout au long de la série, employant des héros comme Faceless Void, Rubick et Warlock à plusieurs reprises. Malgré le fait que les héros poussent généralement, l’équipe a rarement été punie car les ébauches de l’Alliance n’ont pas été en mesure de rassembler une escarmouche compétente dans les deux premiers matchs. Alliance a finalement riposté avec un retour du troisième match, laissant les deux derniers matchs de la série être largement décidés par la force des choix de confort des deux équipes.

Le premier match a été un bain de sang du début à la fin, avec Nigma comme principal bénéficiaire. Avec Miracle- et W33 souffrant dans les couloirs, c’était aux trois autres joueurs d’être l’avant-garde de leur équipe et ils ont dûment livré. Dark Seer de MinD_ContRoL a été particulièrement impressionnant, tout comme l’entraîneur Roman «rmN-» Paley, le soutien de Snapfire. Les deux joueurs ont terminé le match avec un seul mort chacun.

Nigma a forcé à plusieurs reprises le problème plus tard dans le jeu a fourni à Alliance une lueur d’espoir, mais l’équipe de capitaine a réussi à se retenir juste assez pour voir une victoire finalement confortable.

Le deuxième match a commencé avec un rythme beaucoup plus lent, mais Nigma a utilisé la puissance mondiale de Spectre et d’un Batrider Boots of Travel pour intensifier l’agression au milieu du match.

Le choix de l’Alliance de choisir Lifestealer pour Nikobaby s’est terriblement retourné contre lui. Nigma a rédigé une litanie de désactivations de perçage d’immunité magique comme Enigma et Warlock. Chaque combat d’équipe finit par tomber sur le chemin de Nigma, tandis que le Spectre de Miracle et Rubick de GH avaient libre cours pour terroriser Alliance.

Le troisième match semblait se dérouler comme prévu pour Nigma. Ils avaient mis en place leur stratégie de combat d’équipe et la phase de laning se déroulait décemment. Les premières mêlées étaient décidément en faveur de Nigma et cela ressemblait à un balayage net.

Cependant, Alliance avait d’autres idées. Plaçant leur confiance dans le meilleur héros de Mid laner Limmp, Templar Assassin, le Suédois a même réussi à surpasser un contrepick direct Jakiro dans sa voie. Les allers-retours qui ont suivi ont transformé le jeu en un spectacle à part entière, avec une équipe désespérée de clôturer la série et l’autre se battant pour sa vie de tournoi.

L’exaspération de Nigma a rendu leur jeu un peu bâclé, cependant, et Alliance s’est retrouvée en tête pour peut-être la première fois de la série. Pourtant, Nigma a trouvé la force intérieure pour invoquer un fantastique combat d’équipe qui a effacé tous les héros de l’Alliance et il semblait qu’ils avaient juste assez d’essence dans le réservoir pour franchir la ligne d’arrivée.

Cependant, Alliance n’a pas abandonné et a été dûment récompensée. Roshan devenant l’objectif principal après que les deux équipes aient commis plusieurs rachats, les doigts rapides de Limmp ont veillé à ce qu’il ne soit pas pris dans la chronosphère de Miracle et il a procédé à l’anéantissement des héros et de la base de Nigma.

Surfant sur l’élan directement dans le quatrième match, Alliance s’est à nouveau appuyée sur des choix de confort, prenant Slark pour Nikobaby et Death Prophet for Limmp. Nigma a recommencé fort après un premier tour de pistes musicales. Contrairement aux trois jeux précédents, cependant, Alliance a pu garder ses adversaires sous contrôle, trouvant des métiers solides même lorsque leurs cœurs tombaient.

Alors que Nigma conservait une solide équipe de combat, une concentration excessive sur la désactivation d’une seule cible rendait les pieds Slark de Nikobaby invincibles alors qu’il se glissait dans et hors des combats, forçant Nigma à commettre régulièrement des sorts sur lui en vain. Finalement, le portage de l’Alliance était impossible à arrêter et un dernier jeu décisif a été forcé.

Dans le dernier combat, Nigma a pris une page du livre de jeu de leur adversaire. Miracle – s’est vu confier un super carry dans Terrorblade, le reste de son équipe étant entièrement équipé pour construire autour de lui. Alliance a renvoyé Nikobaby à Faceless Void mais l’a complété avec des noyaux secondaires dans Queen of Pain et Brewmaster.

Le match final s’est déroulé à un rythme beaucoup plus lent, les deux équipes se méfiant des conséquences. On aurait dit qu’Alliance avait brisé l’impasse, faisant même le premier sang sur Miracle-.

C’est le Batrider de w33 qui est venu à la rescousse de Nigma. La star mid laner a contourné la ligne entre la création de l’espace et l’alimentation imprudente presque parfaitement, tirant Alliance dans toutes les directions et permettant à son portage de se cultiver à sa guise.

La série exténuante devait prendre fin et c’était la Terrorblade de Miracle qui se tenait debout avec sa légion d’illusions, forçant Alliance à se mettre à genoux. Nigma a gagné 70 873 $ en prix en argent, tandis que la deuxième Alliance devra se contenter de seulement 36 822 $.

Partager : Tweet