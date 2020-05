NIGHTWING rejoint JOKER WAR en # 71

Nightwing s’implique dans le crossover « Joker War » du titre principal de Batman – face à face avec le Prince Clown du Crime lui-même – dans le 9 juin Nightwing # 71.

NIGHTWING # 72

écrit par DAN JURGENS

art par RONAN CLIQUET

couverture par TRAVIS MOORE

couverture de variante par ALAN QUAH

Dick Grayson a appris la vérité: que «réparer» son identité n’appartient qu’à Barbara Gordon. Il doit se rendre à Gotham pour trouver Batgirl – et se heurte à la nouvelle femme de main du Joker, Punchline. Contrairement à Harley Quinn, l’humour noir de Punchline correspond aux couteaux mortels qu’elle utilise sur ses victimes… et pour sa prochaine blague, Ric Grayson est la punchline.

EN VENTE 05.20.20

3,99 $ US | 32 PAGES

FC | DC

