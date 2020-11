Nigel Farage relance le Brexit Party en tant que Reform UK pour lutter contre les verrouillages de Covid-19 et participer aux élections locales

Nigel Farage est rentré dans la mêlée politique en relançant son Brexit Party en tant que nouveau groupe anti-lockdown appelé Reform UK.Le vétéran Brexiteer cible désormais les élections locales et les sondages pour les parlements écossais et gallois au printemps de l’année prochaine alors qu’il cherche à le faire. faire pression sur Boris Johnson pour qu’il change sa stratégie Covid-19.En plus de faire pression pour un changement de cap sur le coronavirus, M. Farage se dit attaché à un programme de réforme politique comprenant un passage au vote proportionnel, l’abolition de la Chambre des lords et la secousse La lettre d’information sur la politique de la BBC a coupé le bruit Le chef du parti a déclaré: «Comme promis, nous continuons à suivre de très près les négociations commerciales du gouvernement avec l’UE, afin de garantir un Brexit approprié. De nouvelles réformes dans de nombreux autres domaines sont également vitales pour l’avenir de notre pays. M. Farage avait précédemment déclaré qu’il rebaptiserait le Parti du Brexit en Parti réformiste une fois que le Royaume-Uni aurait quitté l’UE, mais je crois comprendre qu’il a opté pour Reform UK à la place après que la Commission électorale a bloqué son option préférée pour un changement de nom. Farage se dirige vers les électeurs sur la piste de la campagne électorale générale à Doncaster, dans le nord de l’Angleterre en 2019 (Photo: Lindsey Parnaby / AFP / Getty) Dans un article du Daily Telegraph, M. Farage et le président du parti Richard Tice ont déclaré: Le problème est la réponse lamentable du gouvernement au coronavirus. La «stratégie» a été de terrifier la nation à la soumission, associée à un barrage de verrouillages, de règles, de réglementations et de menaces. Il s’agit de gagner du temps, dans l’espoir qu’un vaccin arrive miraculeusement. »Un haut responsable du parti a déclaré qu’il espérait attirer à la fois les Brexiteers et les Restes, ajoutant:« Environ 80% des Brexiteers sont des sceptiques du lock-out, mais il y en a beaucoup de gens farouchement pro-européens qui sont également sceptiques. » Reform UK espère présenter des candidats aux conseils, aux maires de métro et aux assemblées législatives décentralisées en mai de l’année prochaine, avec d’anciens députés du Brexit Party et des candidats parlementaires recrutés pour s’impliquer à nouveau dans le parti. plus tard cette semaine pour essayer de créer une dynamique politique alors que l’Angleterre entre dans un deuxième lock-out. Un initié a déclaré: «Nous ne pouvons pas simplement tirer un crachat et attendre que l’autre côté de Guy Fawkes tire une roquette.» Au début de la pandémie, le chef du parti a fermement soutenu des mesures plus strictes pour lutter contre Covid-19 et a publiquement appelé le gouvernement à instaurer un verrouillage début mars.

Greenstorm huile HUILE DE NIGELLE 100% BIO 60ml pure et naturelle première pression à froid idéal pour les soins du corps Greenstorm Notre huile de NIGELLE est issue d'une agriculture biologique et durable, celle-ci est vegan et n'a pas été testée sur des animaux. Vous bénéficierez d'une qualité optimale grâce à notre procédé d'extraction de première pression à froid. Vous pourrez l'utiliser dans le cosmétique ainsi qu'en comp

Monacor WS-150/SK Bonnette de protection pour micro, 4 pièces, - Protection contre le vent et Popkiller Bonnette de protection pour micro, 4 pièces,: en mousse de couleur beige (SK) ou noire (SW). Pour micros avec Ø 4-6 mm, Dimensions Ø 11 mm x 12 mm, Pour par exemple ECM-500L/SK, ECM-501L/SK, HSE-60/SK, HSE-150/..., HSE-152/...,

Monacor WS-20 Bonnette de protection pour micro - Protection contre le vent et Popkiller Bonnette de protection pour micro: en mousse noire Pour micros avec Ø 12-14 mm, Dimensions Ø 20 mm x 22 mm, Pour par exemple ECM-3003, ECM-3005,

Monacor WS-150/SW Bonnette de protection pour micro, 4 pièces, - Protection contre le vent et Popkiller Bonnette de protection pour micro, 4 pièces,: en mousse de couleur beige (SK) ou noire (SW). Pour micros avec Ø 4-6 mm, Dimensions Ø 11 mm x 12 mm, Pour par exemple ECM-500L/SK, ECM-501L/SK, HSE-60/SK, HSE-150/..., HSE-152/...,

Intervet Schering Plough Zylkene contre le stress et l'anxiété pour petit chien et chat -10 kg. Boite 100 gélules 75 mg Zylkene contre le stress et l'anxiété pour chien et chat consiste en une gélule permettant de lutter contre le stress du chien et du chat anxieux et le chien ou le chat nerveux. Age de l'animal : Junior 3 à 12 mois, Adulte + 12 moisMarque : Intervet Schering PloughTaille de l'animal : Très petite race -5 kg,

Intervet Schering Plough Zylkene contre le stress et l'anxiété pour chien 10 à 30 kg. Flacon 30 gélules de 225 mg Zylkene contre le stress et l'anxiété pour chien et chat consiste en une gélule permettant de lutter contre le stress du chien et du chat anxieux et le chien ou le chat nerveux. Age de l'animal : Junior 3 à 12 mois, Adulte + 12 moisMarque : Intervet Schering PloughTaille de l'animal : Très petite race -5 kg,