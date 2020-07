Nicole Kidman financera le tournage du dernier livre de Liane Moriarty avec un casting et une équipe internationale ici en Australie

Avec une grande partie de l’industrie créative australienne dans le marasme en raison du verrouillage dans certaines régions du pays et de la dispersion des acteurs et des producteurs, Nicole Kidman a annoncé qu’elle financerait le tournage du dernier livre de Liane Moriarty, Neuf parfaits étrangers, amener une distribution et une équipe internationales en Australie selon les directives strictes du COVID-19.

Asher Keddie jouera dans la nouvelle série, aux côtés de Nicole Kidman.

La nouvelle du projet a été publiée dans une histoire en Le télégraphe du dimanche qui décrit comment Kidman prévoit de voler dans un casting et une équipe d’outre-mer selon les strictes directives COVID-19, avec la permission des États et des gouvernements fédéraux.

Le télégraphe la police aurait supervisé la production de la superproduction de 100 millions de dollars sur la propriété Kidman’s Southern Highlands et la pré-production aura lieu alors que l’équipe se mettra en quarantaine pour la période habituelle de 14 jours.

Le dernier livre de Moriarty sera tourné comme une série par Kidman’s Blossom Films et Bruna Papandrea’s Made Up Stories, en collaboration avec Endeavour Content et la société de streaming américaine Hulu – avec une sortie possible sur Foxtel et Binge ici en Australie.

Nicole Kidman et Asher Keddie en vedette

Samara Weaving jouera également dans la série.

Kidman devrait jouer dans la série aux côtés de ses compatriotes australiens, Asher Keddie et Samara Weaving. L’acteur gallois, Luke Evans et les acteurs américains Melissa McCarthy seront également à l’affiche.

Kidman a dit Le télégraphe elle était «ravie» de «pouvoir faire Neuf parfaits étrangers en Australie. Elle a ajouté qu’elle était heureuse de pouvoir «redonner à la communauté qui m’a nourri tout au long de ma carrière».

Ce sera la première production majeure en Australie depuis que le COVID-19 a arrêté l’industrie plus tôt cette année.

Tout vient avec l’approbation du premier ministre

Le Premier ministre, Scott Morrison, a déjà approuvé le projet en se déclarant fier d’accueillir cette production localement: «L’Australie est dans les loges pour attirer les productions sur nos côtes et nous sommes fiers et privilégiés que l’une des premières soit Neuf parfaits étrangers avec notre Nicole Kidman.

Le premier ministre, Scott Morrison, a donné son approbation au projet.

« Non seulement Mme Kidman est une actrice et productrice primée aux Oscars, mais elle est une ambassadrice exceptionnelle pour notre nation », a-t-il ajouté.

Le projet réunit Moriarty, David E. Kelley, Kidman, le producteur exécutif de Blossom Per Saari et Papandrea, qui ont tous collaboré au succès gagnant des Emmy et Golden Globe, Gros petits mensonges.

Le livre de Moriarty, Neuf parfaits étrangers, était en tête de la liste des best-sellers du New York Times pendant 13 semaines après sa sortie fin 2018.