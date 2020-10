Nicole Kidman et Hugh Grant livrent les marchandises dans l’annulation

L’annulation – l’un des thrillers mystérieux les plus attendus de cette année avec une sérieuse puissance de star de notre propre Nicole Kidman et Hugh Grant – est maintenant disponible sur Binge et Foxtel. C’est une série en six parties et elle vient du créateur de Gros petits mensonges, David E. Kelley et réalisateur, Susanne Bier (Le gestionnaire de nuit).

Lors de la première virtuelle australienne de la série la semaine dernière, Kidman, qui était également coproducteur, a déclaré: «J’ai toujours fait des thrillers toute ma vie, et ils sont incroyablement difficiles à faire, mais j’adore le thriller. Donc, avoir quelque chose de construit de cette ampleur et de cette complexité autour d’un personnage féminin, c’est une chose tellement extraordinaire. Une grande partie est tournée ici, donc il n’y a rien de simulé à ressentir car il s’agit du voyage psychologique de Grace.

La série est basée sur le roman – Vous auriez dû savoir – par Jean Hanff Korelitz. Quand nous sommes présentés pour la première fois à Grace (joué par Kidman) et Jonathan (joué par Grant), ils semblent être un couple marié et heureux vivant dans l’Upper East Side branché de New York. Lorsque Jonathan emmène son fils, Henry (joué par Noah Jupe) à l’école, ils traversent en fait Central Park.

Grace travaille comme thérapeute et Jonathan est oncologue pédiatrique, donc l’argent n’est pas vraiment un problème. Ils vivent une vie idyllique et passent beaucoup de temps avec leur fils. Dans le premier épisode, nous voyons Grace assister à une réunion de collecte de fonds à l’école et oui, il y a des nuances de Gros petits mensonges.

Hugh Grant joue Jonathan, un oncologue new-yorkais, et Nicole Kidman joue sa femme,

Grace, une thérapeute. Leur vie tourne autour de leur fils, Henry, joué par Noah Jupe.

Pour beaucoup, L’annulation comble le vide laissé par le fait Gros petits mensonges avoir fini. Certains critiques ont dit L’annulation n’est pas aussi serré et bien pensé que Gros petits mensonges mais il y a un consensus général sur le fait que Kidman et Grant jouent leurs chaussettes et c’est ce qui vous tient intéressé par tous les rebondissements à mesure que l’intrigue se déroule.

Nous regardons la réunion de collecte de fonds de l’école dans le premier épisode et nous nous présentons à la nouvelle «mère boursière», Elena Alves (interprétée par Matilda De Angelis), lorsqu’elle se joint à la réunion. Elena est plus jeune et plus pauvre que les autres femmes de la réunion, ce qui crée une situation légèrement inconfortable.

Mais c’est le lendemain que nous découvrons qu’il y a plus dans cette situation qu’il n’y paraît. Le cadavre d’Elena est découvert et Jonathan est introuvable, tous les appels téléphoniques frénétiques de Grace restant sans réponse. Nous commençons à avoir une idée de ce L’annulation est tout au sujet de la vie idyllique de Grace se déroule et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite.

Le rythme soutenu de L’annulation et le haut niveau de jeu signifie que vous serez pris dans l’intrigue de tout ce qui se passe. Et oui, le pouvoir star de Kidman et Grant empêche définitivement cette série de sombrer dans le mélodrame. Kidman donne une solide performance en tant que Grace, ancrant l’histoire. Grant donne l’une de ses meilleures performances discrètes et nuancées et avec autant de puissance de star, nous sommes obligés de continuer à regarder.

Vous pouvez regarder le premier épisode de The Undoing on Binge et Foxtel maintenant. Un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine.