Nicole Billa a égalisé le prochain doublé au TSG Hoffenheim

Nicole Billa a marqué un doublé en Bundesliga féminine allemande pour la deuxième fois consécutive. L’attaquant de l’équipe ÖFB, âgé de 24 ans, a marqué dimanche le premier (21e / penalty) et le dernier but (91e) du match lors de la victoire 5-1 à l’extérieur de 1899 Hoffenheim au SC Fribourg. Avec huit buts cette saison, la Tyrolienne est la seule deuxième du classement des tirs de la ligue, seule Laura Freilang (10) de Francfort a marqué plus souvent.

Avec cela, Billa voyage avec beaucoup de confiance en soi pour les deux qualifications décisives du Championnat d’Europe de l’Autriche contre la France et la Serbie. Comme l’attaquant, Laura Wienroither a également joué, Katharina Naschenweng a joué jusqu’à la 68e minute. Hoffenheim s’est frayé un chemin jusqu’à la troisième place pour le moment. C’est aussi parce que le Fourth Turbine Potsdam (contre le Werder Brême) – ainsi que le leader irréprochable Bayern Munich (contre le Bayer Leverkusen) – n’étaient pas en action avec les adversaires en raison d’affaires corona.