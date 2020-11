Nicola Sturgeon fait face à un «  dilemme  » sur l’opportunité d’imposer un verrouillage national dans un climat d’incertitude

Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle était confrontée à un «dilemme» sur l’opportunité d’imposer un verrouillage national en Écosse dans l’incertitude quant à la durée pendant laquelle le programme de congé à l’échelle du Royaume-Uni resterait disponible.La Première ministre a déclaré qu’elle avait besoin d’une «clarté absolue» pour savoir si le programme être ouvert pendant le verrouillage de l’Angleterre ou resterait disponible si les nations décentralisées étaient verrouillées plus tard.Mme Sturgeon a déclaré que lors d’une réunion de Cobra ce matin, elle et ses homologues du Pays de Galles et d’Irlande du Nord avaient fait pression pour que le programme soit disponible aux nations décentralisées chaque fois que cela était nécessaire. Parlant de l’entrée en vigueur du nouveau système d’alerte Covid-19 à cinq niveaux de l’Écosse, la Première ministre a déclaré qu’elle hésitait à prendre une décision finale tant qu’elle n’avait pas plus de clarté de la part du Trésor britannique. briefing qu’elle avait déjà déclaré qu’un futur passage au niveau 4 pour certaines ou toutes les régions de l’Écosse ne pouvait pas – et ne devrait pas – être exclu. cette décision ne serait jamais facile, il ne fait aucun doute que la disponibilité d’un programme d’absentéisme plus étendu du type que le Premier ministre a annoncé samedi rendrait les choses un peu moins difficiles parce que les travailleurs auraient une plus grande partie de leur salaire versée », a-t-elle déclaré. En savoir plus Carte des niveaux de l’Écosse: la liste complète des zones de chaque niveau, les restrictions de Covid expliquées et quand les règles commencent. Décrivant le «dilemme» auquel le gouvernement écossais est maintenant confronté, Mme Sturgeon a ajouté: «La décision, nous devons peser dans les prochains jours est-ce celui-ci – devrions-nous saisir l’occasion d’un soutien financier plus généreux pour freiner davantage maintenant, pour essayer de faire baisser les taux d’infection plus rapidement et plus fermement? « L’avantage potentiel de cela serait de supprimer Covid plus et plus rapidement, à un moment où un soutien financier est disponible et peut-être – je ne veux pas exagérer cela – mais peut-être ouvrir un peu plus de répit pendant la période de Noël. »Le briefing a appris qu’aucun décès de coronavirus n’avait été enregistré au cours des dernières 24 heures, mais Mme Sturgeon a averti que ce chiffre devrait être traité avec prudence car les bureaux d’enregistrement sont en grande partie fermés le dimanche.Au cours de la même période, l’Écosse a enregistré 951 autres tests de coronavirus positifs, portant le total du pays à 66.012. Le nombre total de morts reste à 2849. Respect des règles Les derniers chiffres sont survenus lorsque Mme Sturgeon a exhorté les Écossais à ne pas essayer de «déformer» les règles ou de trouver des échappatoires qui pourraient leur permettre de contourner leurs restrictions locales contre les coronavirus. maintenant que nous essayons tous de rester dans l’esprit de ces règles et de nous souvenir de ce pour quoi elles sont conçues: réduire les niveaux de virus », a-t-elle déclaré. Un vérificateur de code postal a maintenant été lancé pour aider les gens en Écosse à vérifier où se trouve leur région est dans le nouveau système à cinq niveaux.

MIROIRS GROSSISSANTS Miroir de rasage, grossissant par 10 sur une face, miroir non grossissant sur l'autre, à poser sur son support, diamètre 15 cm Miroir de rasage Grossissant par 10 sur une face Miroir non grossissant sur l'autre face A poser sur son support Tour et support en métal inox Diamètre : 15 cm

Hth Pack hivernage Luxe HTH Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°12 - 2 Pack hivernage piscine Luxe HTH Matériel + Produit d’hivernage + Anticalcaire + Nettoyant filtre Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Luxe HTH comprend les éléments nécessaires et

Bayrol Pack hivernage Luxe Bayrol Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4 Pack hivernage piscine Luxe Bayrol Matériel + Produit d’hivernage + Anticalcaire + Nettoyant filtre Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Luxe Bayrol comprend les éléments nécessaires et

Bayrol Pack hivernage Luxe Bayrol Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°10 - 1 1/2 Pack hivernage piscine Luxe Bayrol Matériel + Produit d’hivernage + Anticalcaire + Nettoyant filtre Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Luxe Bayrol comprend les éléments nécessaires et

Astralpool Pack hivernage Classic Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4 Pack hivernage piscine Classic Matériel + Produit d’hivernage Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Classic comprend les éléments nécessaires et indispensables dans le cadre d’un

Hth Pack hivernage Luxe HTH Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4 Pack hivernage piscine Luxe HTH Matériel + Produit d’hivernage + Anticalcaire + Nettoyant filtre Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Le pack hivernage Luxe HTH comprend les éléments nécessaires et