Nicola Sturgeon exclut la tenue d’une enquête sur le vote pour l’indépendance de l’Écosse

Nicola Sturgeon a exclu de mener une enquête pour savoir si la Russie est intervenue dans le référendum sur l’indépendance de l’Écosse, arguant que cela relève de la responsabilité du gouvernement britannique.La Première ministre a déclaré qu’elle ne savait pas si le régime de Vladimir Poutine avait tenté d’influencer le résultat du vote de 2014, mais a averti Elle a également accusé le gouvernement britannique de «négligence» en omettant d’enquêter correctement sur la question de savoir si la Russie avait tenté d’intervenir dans le référendum sur le Brexit deux ans plus tard. Le Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) n’a pas découvert de preuves tangibles d’une tentative d’influencer le vote pour l’indépendance. Lire la suite Coronavirus: les députés critiquent les géants de la technologie pour ne pas avoir répondu aux fausses informations Selon le rapport, un «commentaire open source crédible» suggérait que la Russie avait lancé des «campagnes d’influence» au moment du référendum qui n’avaient jamais fait l’objet d’une enquête. le Kremlin a estimé qu’encourager l’éclatement du Royaume-Uni – et toute perturbation que cela pourrait causer – pourrait servir ses propres intérêts. « Campagnes d’influence » Interrogée sur le rapport, Mme Sturgeon a déclaré: « Nous ne devrions à aucun moment être satisfaits de la possibilité de Ingérence de la Russie dans nos processus démocratiques. « Je ne pense pas que vous puissiez vraiment tirer des conclusions des trois lignes ou à peu près du rapport sur le référendum sur l’indépendance écossaise. » Je dirais que le mouvement indépendantiste écossais et le genre de valeurs que je mon parti défend je ne pense pas qu’il pourrait être plus éloigné du genre de valeurs que Vladimir Poutine et le régime russe défendent. »Alex Salmond a à a critiqué son émission sur la chaîne RT soutenue par le Kremlin (Photo: Getty) Elle a déclaré qu’il était clair que les ministres britanniques «n’ont même pas pris la peine» d’examiner une éventuelle ingérence dans le vote sur le Brexit, affirmant que cela constituait une «négligence». Le premier ministre a également rejeté l’idée d’une enquête écossaise distincte sur la question, soulignant que les pouvoirs en matière de renseignement et de sécurité sont toujours réservés à Westminster. «S’il devait y avoir une enquête à ce sujet, je n’aurais certainement aucune objection à cela – sur au contraire – mais c’est au gouvernement britannique de le faire », a-t-elle ajouté. Ian Murray, le secrétaire de Shadow Scottish, a déclaré que le rapport soulevait de nouvelles questions sur l’émission de discussion d’Alex Salmond sur la chaîne de télévision RT soutenue par le Kremlin. Mme Sturgeon a déclaré que son point de vue n’avait pas changé depuis 2017, lorsqu’elle avait déclaré qu’elle lui aurait déconseillé d’héberger le programme sur la chaîne.Le député du SNP Stewart Hosie, qui est membre de l’ISC, a déclaré que les conclusions du rapport à la télévision russe n’étaient pas une critique de tout créateur de programme, commentateur ou présentateur ». M. Salmond a été contacté pour commenter.

Fluidra Analyseur d’eau de piscine connecté Blue Connect Go Analyseur de piscine intelligent Blue Connect Go Surveillance efficace 24h/24 L’analyseur Blue Connect Go est bien plus qu’un testeur d’eau de piscine, c’est un véritable assistant intelligent qui veillera pour vous sur les paramètres déterminants de la qualité d’eau de votre piscine. Température, pH ou

Ondilo Ilot connecté ICO - Analyseur d’eau de piscine connecté ICO, analyseur de piscine intelligent et connecté Fabrication Française ICO analyse, anticipe et conseille Confort Déposez simplement ICO à l’eau et vérifiez la qualité de votre eau de piscine ou spa directement sur votre smartphone où que vous soyez. Contrôle Les multiples capteurs d’ICO gardent un oeil sur

Bayrol Bordnet Bayrol - nettoyant ligne d’eau Bordnet Bayrol Nettoyage de la ligne d’eau facilité Un nettoyant de parois et ligne d’eau est un produit très utile tout au long de l’année pour éviter les taches sur le revêtement de la piscine et les porosités. L’avantage principal du Bordnet de Bayrol c’est qu’il se présente sous la forme d’un spray