Nicola Sturgeon «  envisage activement  » de mettre une interdiction de voyager dans la loi pour empêcher les Écossais de se déplacer entre les zones

Les Écossais pourraient être condamnés à des amendes pour avoir effectué des voyages en dehors de leur autorité locale après que Nicola Sturgeon ait déclaré qu’elle envisageait d’appliquer légalement des restrictions de voyage.Le Premier ministre a déclaré que limiter le nombre de personnes se déplaçant jouait un rôle important dans la prévention de la propagation du Covid-19 dans les zones le virus est moins répandu.Actuellement, il est conseillé aux personnes vivant dans les zones de niveau trois de ne pas voyager inutilement hors de leur région, tandis que celles de niveaux inférieurs devraient minimiser les déplacements inutiles entre les zones à différents niveaux. le briefing sur le coronavirus selon lequel le gouvernement écossais « réfléchissait activement » à l’opportunité de donner aux mesures un « fondement juridique » et qu’elle en dirait plus sur le sujet la semaine prochaine.Toutefois, elle a nié qu’une telle décision serait une déclarent que si une telle décision devait être prise, il s’agirait de «garder les gens en sécurité». sûrs qu’ils respectent les restrictions de coronavirus cette nuit de feu de joie (Photo: Andrew Milligan / PA) Lorsqu’on lui a demandé si limiter les personnes de cette manière serait conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, le Premier ministre a noté la nature sans précédent de la pandémie mondiale. Ce qui peut être jugé totalement inacceptable dans une situation normale, vous devez voir à travers un prisme différent lorsqu’il s’agit de protéger la vie des gens », a-t-elle déclaré.« Cela ne signifie pas que vous mettez de côté ces considérations, mais vous devez équilibrer tout «Ce n’est pas respecter les droits humains de quiconque en ce moment de permettre à un virus de se propager sans contrôle qui mène à la mort de plus de gens, c’est peut-être la violation ultime des droits humains des gens.« Ces choses ne sont malheureusement jamais absolument noires et blanches. intervient alors que le briefing quotidien a appris que 50 autres personnes qui avaient été testées positives pour Covid-19 étaient décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts en Écosse au titre de cette mesure à 2927. les chiffres publiés par National Records of Scotland suggèrent un nombre total de décès de 4649 lorsque les personnes décédées avec un coronavirus présumé sont également incluses.Selon ses chiffres – qui enregistrent tous les décès enregistrés en Écosse lorsque Covid-19 est mentionné sur le certificat de décès – un total sur 167 décès ont été enregistrés entre le 26 octobre et le 1er novembre, soit une augmentation de 61 par rapport à la semaine précédente. En savoir plus Vaccin Covid: 50% de chances que tous les Britanniques vulnérables soient vaccinés avant Pâques, a déclaré la responsable du groupe de travail sur les vaccins, Mme Sturgeon, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si le chiffre quotidien d’hier faisait partie d’une tendance, mais a souligné que le nombre de décès n’était pas le plus indicateur fiable de la propagation du virus. Elle a averti que le coronavirus pourrait «submerger» les hôpitaux écossais s’il n’y avait pas une «amélioration significative et durable» de la réduction du coronavirus avant les mois d’hiver. «Nous surveillerons la situation de près avant le premier examen de notre nouveau système de niveaux mardi prochain », a-t-elle déclaré. «Soyez gentil cette nuit de feu de joie» Le chef des pompiers d’Écosse a exhorté les Écossais à «être gentils» et à agir de manière responsable s’ils prévoient de profiter de certains feux d’artifice cette nuit de feu de joie. Martin Blunden, de Scottish Fire and Rescue, a déclaré que l’occasion se sentirait «très différente» cette année alors qu’il appelait les gens à suivre les conseils sur les coronavirus et à éviter les rassemblements de plus de six personnes de deux ménages pour regarder des feux d’artifice privés. M. Blunden a déclaré que l’année dernière, les équipes de pompiers avaient assisté à 760 incidents, dont 90% étaient des «incidents délibérés ou des incendies délibérés». «Si vous envisagez d’avoir une exposition privée, soyez gentil», a-t-il déclaré au briefing quotidien de mercredi sur les coronavirus. «Pensez à ceux qui ont des déficiences sensorielles ou des différences neurologiques telles que l’autisme. Pensez aux personnes âgées, à celles qui ont des animaux domestiques et aux personnes qui pourraient être affectées par votre affichage. » M. Blunden a ajouté qu’il était «très important» que les gens fassent tout ce qu’ils peuvent pour réduire la pression exercée sur les services d’urgence écossais afin de s’assurer qu’ils pourraient être disponibles pour les incidents au fur et à mesure qu’ils se produisent. «Les conséquences des accidents impliquant des feux d’artifice changent souvent la vie et c’est souvent dans les expositions privées que nous voyons ce genre de choses se produire», a-t-il ajouté. « Je vous encourage à visiter notre site Web et à vous familiariser avec les conseils que nous avons là-bas pour vous assurer que votre affichage dans votre propre jardin est un affichage sûr. »

