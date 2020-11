Nicola Sturgeon déclare l’indépendance écossaise «  en vue  »

Nicola Sturgeon déclarera que l’indépendance écossaise est «en vue» en ouvrant samedi la conférence du SNP, appelant les partisans à convaincre les électeurs non hésitants. La première ministre dira à son parti d’adopter une politique de «persuasion patiente», en Suite à une série de sondages d’opinion suggérant que la plupart des Écossais soutiennent désormais le départ du Royaume-Uni. La lettre d’information politique a coupé le bruit En ouvrant la réunion virtuelle de trois jours du SNP, elle dira que l’indépendance est désormais le «point de vue soutenu et majoritaire» et que la nation est «sur le point de faire l’histoire». Elle soulignera que si son «objectif principal» est toujours le coronavirus, les Écossais devraient être «prêts pour ce qui va suivre», indiquant un avenir en dehors du Royaume-Uni. Lire la suite Indépendance écossaise: Nicola Sturgeon a refusé d’exclure la tenue d’indyref2 l’année prochaine si le SNP remporte les élections Les délégués débattront formellement de la question dimanche, alors qu’ils devraient adopter une motion appelant à une majorité pro-indépendance des députés à Holyrood. Il déclare que si un tel scénario se présente – comme cela semble extrêmement probable dans les sondages récents – il n’y aurait «aucune justification» pour que Boris Johnson s’oppose à un vote. comme «antidémocratique et insoutenable», prévoyant que cela ne ferait qu’accroître le soutien à l’indépendance en Écosse.Boris Johnson bloque Cependant, la motion ne traite pas de ce que le SNP pourrait faire si M. Johnson respecte sa promesse de refuser de donner l’autorisation d’un vote juridiquement contraignant alors qu’il est Premier ministre. Une proposition de motion sur ce que devrait être le «plan B» du parti si aucune autorisation pour indyref2 n’est accordée a été rejetée par son comité au pouvoir et ne sera pas débattue. Les partisans de l’indépendance ottish ont dû reporter les manifestations prévues pendant la pandémie (Photo: Getty) Loin de la question de l’indépendance, les délégués discuteront du NHS, de l’aide sociale, de l’urgence climatique et aussi de l’idée d’une semaine de travail de quatre jours. qui doit être débattue lundi appelle le gouvernement écossais à revoir ses pratiques de travail, «y compris la possibilité d’une semaine de travail de quatre jours». Mme Sturgeon doit clôturer la conférence par un discours aux délégués à 15 heures ce jour-là, dans lequel elle est susceptible d’aborder la question de l’indépendance plus en détail. «L’Écosse est maintenant une nation sur le point d’écrire l’histoire. L’indépendance est au rendez-vous – et avec l’unité de but, l’humilité et le travail acharné, je n’ai jamais été aussi certaine que nous la réaliserons », dira-t-elle samedi. Les conservateurs écossais ont accusé le SNP de« mettre leur parti avant la pandémie ». « Nous comptons toujours le coût – et les morts – de Covid et les hauts gradés du SNP demandent sans vergogne un autre référendum sur l’indépendance dès que possible », a déclaré le leader Douglas Ross.