Nicola Sturgeon accuse Boris Johnson d’utiliser le coronavirus comme «  arme politique  »

Nicola Sturgeon a accusé Boris Johnson d’avoir tenté de transformer le coronavirus en une «arme politique» après avoir fait valoir que la «pure puissance» du Royaume-Uni avait aidé l’Écosse à traverser la pandémie. Le Premier ministre a déclaré qu’il avait eu tort de «chanter» à propos de l’urgence sanitaire, et a suggéré qu’il pourrait tirer des leçons de la réponse plus prudente de son pays à Covid-19.Le Trésor a annoncé que les administrations décentralisées en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles recevraient 3,7 milliards de livres sterling supplémentaires – dont 1,9 milliard de livres sterling pour Édimbourg – pour soutenir les services de santé Il a déclaré que le financement du coronavirus garanti aux trois pays s’élevait désormais à 12,7 milliards de livres sterling en plus de leurs allocations budgétaires – 6,5 milliards de livres pour l’Écosse, 4 milliards de livres pour le Pays de Galles et 2,2 milliards de livres pour le Nord Irlande.Nicola Sturgeon a accusé Boris Johnson d’avoir tenté de transformer le coronavirus en une « arme politique » (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) Ces mesures font partie de nouveaux efforts pour renforcer les arguments en faveur de l’Union au milieu de la consternation à Downing Street face à une vague de soutien à l’indépendance au cours de l’année dernière. Le Premier ministre, qui marque sa première année en fonction vendredi, a fait valoir que le congé à l’échelle du Royaume-Uni et le rôle des forces armées étaient la preuve de la force combinée du Royaume-Uni.L’Union était « incroyablement forte » Il a déclaré: « L’Union est une «C’est très, très précieux en termes de soutien que nous avons pu apporter à tout le monde dans tous les coins du Royaume-Uni.» Lors d’une visite en Écosse jeudi, il a également fermement a exclu d’autoriser un deuxième référendum sur l’indépendance, arguant que la question avait été réglée depuis une génération par le vote de 2014. Mme Sturgeon, qui continue de bénéficier d’une cote d’approbation élevée pour sa gestion de la crise de Covid-19, a déclaré que l’Écosse recevait «de l’argent emprunté « De Westminster parce que le gouvernement écossais lui-même s’est vu refuser le pouvoir d’emprunter. » Ce n’est pas une sorte de faveur qui est faite pour l’Écosse « , a-t-elle déclaré. » C’est une pandémie qui a coûté la vie à plus de 50 000 personnes à travers le Royaume-Uni. . Nous avons tous essayé de faire de notre mieux. Mais je ne pense pas qu’aucun de nous ait aucune raison de chanter ou de se sentir satisfait de cela », a ajouté Mme Sturgeon. Lire la suite Boris Johnson: 100 moments les plus mémorables de la première année d’activité du Premier ministre Le Royaume-Uni «pourrait apprendre de l’Écosse» «Chaque dirigeant de chaque pays a actuellement le devoir de rester concentré sur tout ce que nous pouvons pour lutter contre le virus et ne pas l’utiliser comme une sorte d’arme politique. »Elle a déclaré que M. Johnson pourrait tirer des leçons des efforts de l’Écosse pour éliminer, plutôt que supprimer, le virus. «J’encouragerais le gouvernement britannique à faire cela parce que je pense que cela aiderait tous les pays du Royaume-Uni à conduire l’infection au niveau le plus bas possible et nous placerait dans la position la plus forte avant l’hiver», a-t-elle déclaré. en Écosse, publié ce mois-ci, a trouvé un large soutien pour sa gestion de la crise des coronavirus, la cote d’approbation du premier ministre sur la question étant de 60 points. En revanche, le taux d’approbation de Boris Johnson était de moins 39. Le même sondage a également établi le soutien à l’indépendance à un niveau record de 54%. L’expert en sondages, le professeur Sir John Curtice, a déclaré à BBC Radio 4 que les tendances vers un soutien accru à l’indépendance ont commencé autour d’un Mais il a ajouté que des sondages récents suggèrent que la pandémie a uni certains partisans du Brexit – qui sont statistiquement plus susceptibles d’être contre l’indépendance de l’Écosse – et d’anciens électeurs du Non derrière la cause

WILTEC 25m Tuyau de Bassin annelé et armé souple 38mm (1 1/2") - WILTEC Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et s'adapte idéalement

WILTEC 25m Tuyau de Bassin annelé et armé souple 32mm (1 1/4") - WILTEC Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et s'adapte idéalement

Paco Rabanne Ultraviolet Man Une sensualité souple et forte. Un nouveau geste de parfumage grâce à un flacon qui s'utilise comme une arme… de séduction masculine. Une fragrance pour un homme en quête d'innovations et d'expériences olfactives inédites. Construit autour de l'une des matières les plus nobles, l'Ambre Gris, Ultraviolet,