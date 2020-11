Nicola Sturgeon a refusé d’exclure la tenue d’indyref2 l’année prochaine si le SNP remportait les élections

Nicola Sturgeon a refusé d’exclure la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise dès l’année prochaine si le SNP remportait les prochaines élections à Holyrood. La Première ministre a déclaré qu’elle n’avait «pas fixé de date» sur un éventuel vote sur l’avenir de l’Écosse au Royaume-Uni, mais qu’elle voulait en tenir une dans la «première partie» du prochain parlement. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Ses commentaires, faits avant la conférence du SNP qui doit commencer samedi, suggèrent que le parti envisage un autre grand pousser pour indyref2 s’il remporte les élections de l’année prochaine. Lire la suite Boris Johnson fait face à des réactions négatives suite à l’affirmation selon laquelle la décentralisation en Écosse est un « désastre » Les sondages d’opinion placent actuellement le parti de Mme Sturgeon sur la bonne voie pour obtenir une majorité, ce qui augmenterait considérablement la pression sur Boris Johnson pour qu’il autorise un référendum. La question de l’indépendance a également suggéré que la plupart des Écossais soutiennent désormais le départ du Royaume-Uni, dans un renversement de la position de 2014 motivé au moins en partie par le Brexit: « Je ne l’ai pas écarté », a demandé si elle avait l’intention d’organiser un autre référendum sur l’indépendance l’année prochaine, Mme Sturgeon a déclaré à ITV: «Je n’ai pas encore fixé de date. Je n’ai pas exclu cela et je ne l’ai pas fait. »Elle a ajouté:« Je pense qu’il est juste, notamment en raison des défis auxquels les pays sont confrontés et de la sortie et de la reconstruction à partir de Covid, que l’Écosse devrait avoir la possibilité de choisir si ou de ne pas devenir indépendant dans la partie plus tôt que tardive du prochain parlement. « Avant les élections, dans notre manifeste, je prévois que nous mettrons un calendrier plus précis sur ce que nous pensons devoir arriver. » Mais maintenant – et c’est comprendre pourquoi je ne suis tout simplement pas prêt à mettre une date précise là-dessus pour le moment – c’est que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie. «Alors que je suis un militant de longue date et un partisan passionné de l’indépendance, je ‘ Je suis également le premier ministre de l’Écosse avec une responsabilité très sérieuse de continuer à diriger le pays à travers une pandémie. » Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster, a déclaré que son parti devrait planifier un référendum qui «doit avoir lieu en 2021» .Cependant, M. Johnson a exclu à plusieurs reprises de donner l’autorisation à indyref2 d’avoir lieu alors qu’il est Premier ministre, arguant du vote de 2014 Le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré qu’un vote sur l’indépendance en 2021 était « la dernière chose dont l’Écosse avait besoin pour le moment ». Il a ajouté: « La seule chose pour arrêter cela et nous concentrer sur le fait de battre Covid et soutenir notre rétablissement après ce virus, c’est voter pour les conservateurs écossais. »Le député travailliste écossais Colin Smyth a ajouté:« Que vous souteniez l’indépendance ou non, ou que vous soyez d’accord avec indyref2 ou non, la priorité du gouvernement écossais l’année prochaine devrait être un laser se concentrer sur la fin de la pandémie de Covid-19 et la reconstruction de notre économie de la crise de l’emploi à laquelle nous serons confrontés, pas un autre référendum.