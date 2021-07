Nicky Larson et le parfum de Cupidon sur M6 : intrigue, personnages, suite, tout ce qu’il faut savoir sur le film

Si vous êtes fans du célèbre manga de Tsukasa Hōjō intitulé « City Hunter », vous savez surement que plusieurs adaptations à l’écran ont vu le jour suite à son succès. Nous avons eu la série d’animation « Nicky Larson » en 1987, le film avec Jackie Chan en 1993 et dernièrement en 2019, la version frenchy « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ». Et c’est justement cette dernière adaptation qui nous intéresse aujourd’hui, car M6 a décidé de diffuser le film ce soir à 21H05, l’occasion ainsi pour les fans de revoir le film sur le petit écran. Créé et réalisé par Philippe Lacheau à qui l’on doit déjà des titres comme « Alibi.com » ou encore « Épouse-moi mon pote », le film avait gagné la troisième place du boxoffice français avec plus de 630 000 entrées la première semaine. On a donc décidé de préparer cet article pour cette occasion afin de vous parler un peu de ce qu’il y a à savoir sur le film.

C’est quoi l’histoire ?

Eh bien, s’agissant d’une adaptation du célèbre manga de Tsukasa Hōjō, Philippe Lacheau nous emmène suivre dans son film une des périlleuses missions du grand Nicky Larson.

Il s’agit d’un des meilleurs détectives privés de sa génération, mais aussi le meilleur des gardes du corps et surtout un tireur hors pair. Toujours accompagné par sa fidèle partenaire Laura, c’est à lui qu’on fait appel lorsque les gens ont un problème complexe que la police et les autres détectives n’arrivent pas à résoudre ou s’il faut protéger une personne d’un grand danger. Cependant, étant aussi un grand séducteur, la grande faiblesse de Nicky Larson, c’est son côté un peu pervers et les femmes. Malgré cela, il réussit toujours à régler les affaires de ses clients.

Cette fois-ci, le duo de choc a été engagé pour une nouvelle mission périlleuse par un nouveau client afin de protéger le « parfum de Cupidon ». Ce dernier aurait des propriétés rendant irrésistible son utilisateur. Malheureusement, faute d’inattention des malfrats réussissent à s’emparer du fameux parfum alors que le client l’avait utilisé sur lui pour envouter Nicky Larson dans le but de lui prouver que ça fonctionne vraiment. Notre détective n’a alors que 48 heures pour retrouver et récupérer le parfum tant convoité avant que son effet ne devienne permanent. Voilà donc l’intrigue du film, pour le reste, on vous laisse évidemment le découvrir directement en image pour passer un bon moment de rigolade.

Qui verra-t-on dans le film ?

Côté casting, comme on connait déjà les œuvres de Philippe Lacheau, attendez-vous à revoir toute la petite bande de « Babysitting » réuni dans ce film.

« Nicky Larson et le parfum de Cupidon », mettra ainsi en scène le créateur et le réalisateur lui-même dans le rôle de Nicky Larson, Élodie Fontan dans le rôle de Laura, Tarek Boudali dans le rôle de Pancho et Julien Arruti dans le rôle de Skippy. A leurs côtés, nous verrons également Kamel Guenfoud dans le rôle de Mammouth, Didier Bourdon dans le rôle de Letellier, Pamela Anderson dans le rôle de Jessica Fox et encore beaucoup d’autres que nous vous laissons également découvrir ce soir.

Un « Nicky Larson 2 » est-il prévu ?

De nombreux fans se posent la même question depuis la sortie du film en 2019. Et c’est aussi la question que les médias ont posée à Philippe Lacheau récemment après la sortie en DVD et Blu-Ray de « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ». Il a ainsi indiqué que depuis quelque temps, il y pensait beaucoup, mais rien n’est encore sûr pour le moment :

« C’est trop tôt encore pour dire s’il y en aura un deuxième. Même si on en a tous envie, nous, Sony, les producteurs…. C’est une aventure tellement extraordinaire qui me renvoie à l’enfance. Ce film, c’est vraiment un de mes rêves d’enfance qui devient réalité. Si je peux prolonger ce rêve, c’est avec plaisir. »

Par contre, si vous êtes fans de ses films, bonne nouvelle, car même s’il ne s’agit pas de « Babysitting 3 », d’« Alibi.com 2 » ou encore de « Nicky Larson 2 », Lacheau a tout même confirmé lors de cette petite interview qu’un autre film est actuellement en préparation. Nous n’avons pour l’instant aucune autre information sur le titre, l’intrigue et la date de sortie, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informé le moment venu.

Nicky Larson et le Parfum de Cupidon - Bande-annonce Finale

Lire cette vidéo sur YouTube

En tout cas, si vous avez aimé « Nicky Larson et le parfum de Cupidon », ou que vous ne l’avez pas encore vu, rendez-vous ce soir à 21H05 sur M6.