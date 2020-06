Nicki Minaj félicite Lil Nas X pour la célébration de sa barbe Standom

Bien avant d’être le Panneau d’affichage Chaud maestro de 100 mégastars battant des records, gagnant de Grammy et VMA derrière « Old Town Road », Lil Nas X était un Barb. C’est toujours le cas, en fait. La différence est maintenant qu’il est un Barb avec influence – et mardi soir (16 juin), il l’a utilisé pour tweeter à Nicki Minaj elle-même pour lui demander si elle apparaîtrait sur une de ses chansons.

Cela a conduit un collègue Barb à demander: «Comment se fait-il que vous ne l’ayez jamais réclamée lorsque les gens vous ont demandé si vous étiez un barbillon ?? Nous savions tous qui vous étiez. » La question renvoie au passé de Lil Nas X en tant que voix derrière un compte Twitter populaire, celui qu’il a pu utiliser pour aider «Old Town Road» à devenir stratosphérique. Comme l’a noté Brian Feldman d’Intelligencer en 2019, «En trafiquant des mèmes, des fils viraux, des appâts de fiançailles et Nicki Minaj stanning, Lil Nas X a pu créer une base de followers à six chiffres sur Twitter, et c’est cette plateforme qui a servi de tremplin pour «Old Town Road». »

Mais alors que la chanson explosait, l’équipe de Lil Nas X a nié son implication dans le compte et, par association, sa barbe standom. C’est quelque chose que l’artiste a abordé en réponse au tweet de son collègue Barb, écrivant: « Je ne voulais pas que les gens sachent que j’étais gay tbh. »

Quand un autre fan a précisé que «être un barbillon ne vous rend pas gay», Lil Nas X a développé son message: «Ce n’est pas le cas, mais les gens supposeront que si vous aviez une page de fan entière dédiée à Nicki, vous êtes gay. et l’industrie du rap / de la musique n’a pas encore construit ou accepté les homosexuels. » Il a ajouté dans un citation-tweet de suivi qu’il « n’avait jamais rien de personnel. »

En fait, lorsque «Old Town Road» a décollé pour la première fois, Lil Nas X n’était pas sorti publiquement. Il a attendu que la chanson soit solidement plantée au numéro 1 en juin dernier pendant le mois de la fierté, faire l’annonce sur Twitter, pointant des messages dans sa chanson «C7osure». «Certains d’entre vous le savent déjà, certains d’entre vous s’en moquent, certains d’entre vous ne sont plus partis,» a-t-il tweeté en juin 2019, «mais avant la fin de ce mois, je veux que vous les écoutiez tous proche de la fermeture. 🌈 ”

Minaj elle-même n’a pas répondu directement à la demande de Lil Nas X de sauter sur sa chanson. Cependant, elle a répondu à la conversation qui se déroulait dans ses mentions, s’adressant à Lil Nas X par son nom. « C’était un peu piquant quand vous niez être un barbillon, mais je comprends », a-t-elle écrit. «Félicitations pour avoir renforcé votre confiance pour dire votre vérité. @LilNasX ”

Lil Nas X, à son tour, a répondu pour s’excuser. «La généreuse reine, je t’aime. et je suis désolé de l’avoir fait à une époque où vous ressentiez déjà tant de haine pour le mouvement », écrit-il. «Je me sentais tellement mal, en espérant que vous ne verriez pas mon déni. j’avais tellement peur que les gens me découvrent et perdent tout avant même d’avoir une chance. »

La dernière chanson de Minaj est «Trollz», une collaboration avec Tekashi 6ix9ine. Lil Nas X, quant à lui, a tweeté en mai que son prochain album était «82 [percent] TERMINÉ. » Peut-être qu’il reste encore de la place dans ces 18% pour une équipe Minaj après tout.