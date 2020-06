Nicki Minaj et 6ix9ine : nouveau son intitulé « Trollz »

Gooba vient à peine de battre le record de nombres de vues en moins de 24 h sur YouTube et 6ix9ine dévoile déjà son nouveau single dans lequel figure Nicki Minaj. Le titre « Trollz » est disponible depuis le vendredi 12 juin !

Vendredi dernier, les fans du fameux rappeur américain de 24 ans ont puy écouter son nouveau single intitulé Trollz, dont la sortie a été reportée à plusieurs reprises. Beaucoup parmi ces derniers se doutaient déjà de sa collaboration avec Nicki Minaj suite à la sortie de Fefe. Le jeune artiste vient donc de confirmer la présence de la rappeuse dans ce nouveau son. Il avant cela publié des clichés dans lesquels on les retrouve ensemble sur les plateaux du tournage du clip. Celui-ci est sorti à minuit aux États-Unis.

Un don pour les militants

Une part des bénéfices tirés par la commercialisation de ce single sera d’autre part consacrée à l’association The Bail Projet, une entité à la rescousse des personnes qui n’ont pas les moyens pour s’acquitter de leur caution juridique. « On veut protéger et soutenir les milliers de braves personnes travaillant en première ligne dans la justice sociale, en utilisant leurs voix pour demander LA FIN du ciblage automatique et des meurtres par la police contre les noirs américains », a précisé Nicki Minaj à cet effet tout en ajoutant le hashtag des militants du Black Lives Matter.