Nickelodeon a diffusé une déclaration puissante sur le soutien à la vie des Noirs, et les gens en font l’éloge

L’actrice du sud Samantha Akkineni est probablement l’une des actrices les plus énergiques sur Instagram. Dernièrement, dans une interview, Samantha Akkineni a expliqué comment elle avait obtenu brutalement la pêche à la traîne pour avoir porté des tenues révélatrices lors du mariage.

S’adressant à Hyderabad Occasions, Samantha Akkineni a mentionné, «Je me souviens, la première fois après avoir porté une chose révélatrice après le mariage, j’étais terriblement trollé et c’était très, très épuisant. Cependant, j’ai vu qu’après l’avoir fait la deuxième fois, ce n’était pas si malsain. Il s’agit de faire ce premier pas. Je ne vais pas dire que j’ai fait une chose courageuse. J’étais terrifiée par les répercussions et la pêche à la traîne. Cependant, sur le même sujet, je me suis dit que les problèmes doivent varier et je vais faire autant que possible pour participer à ce changement. »

Dernièrement, l’actrice a été élue Dame la plus fascinante d’Hyderabad 2019. En plus de jouer, Samantha Akkineni est également appelée une icône de la méthode du cinéma de Tollywood.

Il y a eu de nombreuses études faisant des rondes sur les médias sociaux que Samantha Akkineni et Naga Chaitanya attendent leur premier jeune et que Samantha est sortie du film intitulé Kaathuvaakula Rendu Kaadhal aux côtés de Nayanthara alors qu’elle est enceinte. Néanmoins, l’annonce officielle n’a pas été faite mais.

Venant à son entrée qualifiée, Samantha Akkineni est prête à faire ses débuts en hindi avec la collection Internet « Household Man season 2 », le présent est un thriller d’action-drame collection Internet stars Manoj Bajpayee et diffusé sur Amazon Prime Video.