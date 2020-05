Nick Kyrgios revient au tribunal au milieu de COVID-19

L’Australien Nick Kyrgios participera à deux événements de tennis en juillet à Berlin, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Six hommes et six femmes joueront sur l’herbe au stade Steffi Graf du 13 au 15 juillet et dans le hangar de l’ancien aéroport de Tempelhof du 17 au 19 juillet.

Le numéro 40 mondial Kyrgios rejoint la star allemande Alexander Zverev et le triple finaliste du Grand Chelem Dominic Thiem, d’Autriche, au tirage au sort masculin.

Les favorites locales Julia Goerges et Andrea Petkovic, et Elina Svitolina de l’Ukraine, seront les têtes d’affiche du tirage au sort féminin.

Nick Kyrgios (Getty)

Les deux événements sont susceptibles d’être joués à huis clos en raison de restrictions liées au coronavirus.

La pandémie a entraîné la suspension de la tournée des hommes et des femmes jusqu’à au moins fin juillet.

