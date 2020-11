Nick Kyrgios révèle la bataille contre la dépression et le travail caritatif de la Fondation NK à Canberra

La star du tennis australien polarisant Nick Kyrgios a parlé de sa lutte contre la dépression et de sa joie de vivre à la maison, loin de la vie «solitaire» de professionnel en tournée.

« En tournée, il y a un bloc de sept mois lorsque je ne peux pas voir ma famille ou être à la maison, donc je profite vraiment de tout ce qui se passe en ce moment », a déclaré Kyrgios dans une interview avec News Corp tandis que de retour dans l’ACT.

« Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point le tennis peut être solitaire. Vous êtes seul sur le court. Vous ne pouvez vraiment parler à personne. Vous devez trouver les choses par vous-même. J’ai eu du mal avec ça. «

Kyrgios a suscité de nombreuses critiques ces dernières années en raison de déclarations constantes selon lesquelles il n’aimait pas le tennis, mais il a déclaré que cela venait de la routine implacable qui est devenue écrasante et l’a poussé à la dépression.

« Quand je luttais – et ce n’était pas seulement une question de tennis – il y avait des moments où j’étais sérieusement déprimé », a déclaré le joueur de 25 ans.

«Je me souviens de m’être réveillé à Shanghai un an et il était 16 heures et j’étais toujours au lit, les rideaux fermés. Je ne voulais pas voir la lumière du jour.

La saison 2020 de Nick Kyrgios a été mise en doute par la pandémie de coronavirus (Getty)

«J’avais l’impression que personne ne voulait me connaître en tant que personne, ils voulaient juste me connaître en tant que joueur de tennis et m’utiliser. Je n’avais pas l’impression de pouvoir faire confiance à personne. C’était un endroit solitaire et sombre. Et les choses sont venues de là.

« Beaucoup de gens me mettaient de la pression, je me suis mis beaucoup de pression. J’ai juste perdu la joie du match et j’étais en train de devenir incontrôlable. Je suis tombé dans la dépression à cause des choses que je pensais devoir être. J’avais peur de sortir et de parler aux gens parce que je pensais les laisser tomber parce que je ne gagnais pas de matches. «

Kyrgios a également défendu son approche parfois émotionnelle et cœur sur sa manche sur le terrain.

« J’ai toujours été un joueur de tennis émotionnel », a déclaré Kyrgios.

«Quand j’étais plus jeune, si je perdais, je pleurais ou je cassais une raquette de tennis.

« Oui, je montre mes émotions plus que les autres. Et oui, casser une raquette est mauvais, mais ce n’est pas terrible. »

«Il y a des joueurs de tennis qui vivent et respirent le tennis, et c’est très bien. Je ne dis pas que c’est faux ou vrai. Mais quand les gens disent: ‘Il ne le veut pas assez’ ou ‘Il n’est pas un champion’ … Eh bien, peut-être. Mais j’ai atteint un niveau de liberté dans ma vie où je me fiche vraiment de ce que les autres pensent de moi », dit-il.

Nick Kyrgios porte le maillot NBA de Kobe Bryant à l’Open d’Australie. (Getty)

La situation du n ° 45 mondial l’a incité à demander une aide professionnelle et il s’est débarrassé de son ancien management et a adopté un régime d’entraînement plus détendu sans entraîneur.

«Je veux prouver que vous pouvez le faire à votre façon», a-t-il déclaré à propos de la décision.

« De toute évidence, vous devez travailler dur, mais vous pouvez suivre votre propre chemin. »

Kyrgios a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir choisi le tennis plutôt que son autre obsession sportive, le basket-ball, et qu’il était impatient de revenir bientôt sur le terrain, espérons-le à l’Open d’Australie 2021 en janvier.

« Rien ne vaut de jouer dans certaines des meilleures régions du monde contre des adversaires coriaces et de faire tout le travail en dehors du terrain pour réussir. Cela me manque définitivement. Mais je ne vis et ne respire pas le tennis », a-t-il déclaré.

« Je sais que ma carrière de tennis prendra fin, et je suis d’accord avec ça. Je ne vais pas dire que j’aurais pu travailler plus dur, jouer plus de tournois, faire ceci ou cela. J’aime être à la maison avec ma famille. et ma petite amie, et travailler avec ma fondation et aider la communauté. Il y a plein d’autres choses que j’aime faire. «

Kyrgios espère pour l’Open d’Australie

Kyrgios a également parlé de ses efforts caritatifs en faveur des victimes des feux de brousse et du tennis des jeunes par le biais de sa fondation et même de ses dons personnels aux résidents de Canberra pendant la pandémie de COVID-19, où il achèterait pour 8000 dollars d’épicerie et les distribuerait à des personnes en difficulté financière.

Il a déclaré que son aventure dans de telles initiatives caritatives l’avait aidé à acquérir un peu plus de perspective sur sa position et son influence en tant qu’athlète de haut niveau.

« Le public australien commençait à comprendre de quoi je parlais, plutôt que juste du tennis », a déclaré Kyrgios à propos de ses dons d’as de janvier aux victimes des feux de brousse.

«J’ai beaucoup perdu mon chemin», a-t-il déclaré à propos de sa motivation à créer la Fondation NK.

«Je me sentais seul dans une mer de gens. Je n’avais pas l’impression de pouvoir parler à qui que ce soit de mes sentiments. Je me battais beaucoup de choses et je n’avais pas l’impression d’avoir une maison parce que je voyageais toujours. Je je ne veux pas perdre ce sentiment [of security] plus jamais – et je veux offrir cela aux enfants. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance immédiate, contactez Lifeline au 13 11 14 ou via lifeline.org.au. En cas d’urgence, appelez le 000.