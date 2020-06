Nick Kyrgios à droite sur les critiques de l’US Open selon Karl Stefanovic

La star du tennis australien Nick Kyrgios a gagné le soutien de sa critique du feu vert de l’US Open après que les organisateurs du tournoi ont confirmé la nouvelle mercredi.

Alors que les États-Unis luttent pour contenir la propagation du coronavirus, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que l’US Open de tennis 2020 se déroulerait à huis clos à partir du 31 août.

Cuomo a déclaré que l’Association américaine de tennis prendrait des « précautions extraordinaires » pour protéger les joueurs et le personnel du tournoi du grand chelem, notamment des tests robustes, un nettoyage supplémentaire et un espace supplémentaire dans les vestiaires.

Mais cela n’a pas si bien marché auprès des joueurs et des fans.

Ash Barty, n ° 1 mondial féminin, et les meilleurs joueurs masculins Novak Djokovic et Rafael Nadal ont rejoint les Australiens Nick Kyrgios et John Millman pour exprimer leur inquiétude quant à l’US Open. Kyrgios a plaisanté en disant qu’il devrait porter un « costume de matières dangereuses » et a appelé les organisateurs « égoïstes ».

Sur Aujourd’hui, l’hôte Karl Stefanovic a soutenu la critique de Kyrgios.

« Je ne sais pas comment se déroule cet US Open. Je veux dire que 600 joueurs du monde entier participent à un tournoi », a déclaré Stefanovic.

« Nick Kyrgios a raison.

« Vous avez des joueurs de partout dans le monde de différents pays qui sont à différents niveaux de la pandémie voyageant dans le pays. Vous devez mettre en quarantaine …

« Vous avez six cents joueurs. C’est le problème. »

Karl Stefanovic a soutenu Nick Kyrgios dans sa critique de l’US Open (Nine / Getty)

Les États-Unis ont enregistré plus de 119 000 décès dus à COVID-19 et plus de 2,18 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie. La ville de New York en particulier a été l’une des régions les plus durement touchées du pays.

« Nous reconnaissons l’énorme responsabilité d’accueillir l’un des premiers événements sportifs mondiaux en ces temps difficiles, et nous le ferons de la manière la plus sûre possible, en atténuant tous les risques potentiels », a déclaré le chef de la direction de l’USTA, Mike Dowse, dans un communiqué.

Millman et Kyrgios envisagent le «risque» de l’US Open

Aucun tournoi de tennis professionnel n’a eu lieu depuis mars en raison de la pandémie de COVID-19, qui a laissé le calendrier du sport en lambeaux, et l’arrêt se prolongera jusqu’en août.

L’Open d’Australie est le seul tournoi du Grand Chelem à avoir été joué jusqu’à présent cette année.

L’Open de France a été déplacé en septembre et devrait commencer une semaine après la finale masculine de l’US Open, tandis que Wimbledon a été annulé.

– avec AAP