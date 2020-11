Nick Jonas a rencontré sa petite nièce

2020-11-11 07:00:04

Le chanteur Nick Jonas a révélé qu’il avait rencontré la petite fille de son frère Joe, Willa, après que Sophie Turner ait accouché en juillet.

Nick Jonas a rencontré la petite fille de son frère Joe.

Le chanteur de 28 ans a révélé qu’il avait rencontré sa nièce, mais a insisté sur le fait que c’était au nouveau père Joe, 31 ans, et à sa femme Sophie Turner, 24 ans, de vraiment parler de leur fille Willa, qu’ils ont accueillie dans le monde en Juillet.

S’adressant à « Entertainment Tonight », il a déclaré: « J’ai [met her]. C’est, vous savez, le truc de Joe et Sophie dont il faut parler ou pas, mais c’est la meilleure …

«Je souhaite que nous puissions tous être ensemble, mais c’est le souhait et le rêve de tant de familles en ce moment. Mais oui, je suis reconnaissant à tout le monde d’être en bonne santé et heureux.

« Nous avons tous été très chanceux, mais nous attendons avec impatience un moment où la vie retrouvera, espérons-le, une sorte de version normale et nous pourrons passer plus de temps ensemble. »

Pendant la pandémie de coronavirus, Nick a profité au maximum de son temps à la maison avec sa femme Priyanka Chopra.

Il a ajouté: « Le plus gros avantage de tout cela a été ce temps à la maison, que Pri et moi n’aurions pas eu, si tout cela [not] arrivé, aussi chargé que nos emplois du temps l’ont été ces dernières années …

« Cela a été un avantage, juste pendant un petit moment, en quelque sorte à planter nos racines. Je pense que nous passons aussi beaucoup de temps à faire rebondir nos idées.

« Avoir ce type de soutien intégré à la maison est une chose tellement incroyable. Nous travaillons actuellement sur un certain nombre de choses ensemble, donc c’est une sorte d’entreprise familiale à ce stade. »

Joe et Sophie – qui se sont fiancés en octobre 2017 après un an de fréquentation – se sont mariés en mai 2019 à Las Vegas après les Billboard Music Awards, avant d’organiser une deuxième cérémonie à Paris, en France, le mois suivant.

Ils n’ont pas encore vraiment parlé de leur bébé, mais il a été rapporté qu’ils avaient choisi son nom avant son arrivée.

Une source a précédemment déclaré: « Willa n’est pas un nom de famille et n’est pas court pour quoi que ce soit. [It] est un nom qu’ils avaient choisi il y a quelque temps avant l’arrivée du bébé.

