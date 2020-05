Nick Cordero se réveille du coma induit, déclaré par sa femme

– Publicité –



La star de Broadway, Nick Cordero, est maintenant réveillée. Il s’est réveillé de son coma médicalement provoqué par sa femme Amanda Kloots. L’épouse de la star, Kloots, a révélé la nouvelle dans son histoire Instagram. Dans son histoire, elle brandit Elvis et son fils, Nick.

Elle a déclaré que dans l’histoire que Nick est réveillé maintenant. Nous devons tous changer nos hashtags. Après que Nick soit tombé dans le coma, des hashtags comme #wakeupNick sont devenus assez célèbres.

Répéta Kloots, « Il est éveillé les gars ». Elle a ajouté qu’elle disait: «Docteur, pouvons-nous dire que Nick est réveillé? Il est en fait réveillé. «

– Publicité –

Bien que cette nouvelle soit sans aucun doute la meilleure, Nick est maintenant éveillé, mais il y a un long chemin de récupération à parcourir. La maladie l’a rendu si faible. En fait, le simple fait de fermer et d’ouvrir ses yeux pourrait drainer toute son énergie. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être de nouveau en pleine forme. Il doit prendre grand soin de lui pour être revenu à la normale. Mais la bonne nouvelle est qu’il est réveillé.

Nick Cordero se réveille

Sa femme a dit que le coronavirus ne fait pas de discrimination. Nick était en parfaite santé et en bonne santé avant le diagnostic. Mais le virus ne s’arrête pas en voyant sa forme physique, même à 41 ans. C’était une personne forte qui a combattu le virus sans abandonner.

Dans l’un des récents articles publiés sur Instagram, Kloots a mentionné que Nick avait été emmené aux urgences le 30 mars. La star des «Blue Bloods» a subi deux mini-AVC, une fasciotomie pour soulager la pression sur sa jambe, une amputation de sa jambe droite, un choc septique, une trachéotomie et un stimulateur cardiaque temporaire pour aider son cœur. Le COVID-19 l’a affecté au pire. De toute évidence, personne ne pouvait penser à tant de mal à une personne en bonne santé comme Nick. Amanda a dit plus tard qu’il était totalement bien et en bonne santé avant cette rencontre avec le coronavirus.

Amanda Kloots a également donné un message à ses partisans et à tout le monde. Elle a dit que Nick a passé 38 jours en soins intensifs. Ce COVID-19 affecte non seulement les personnes âgées ou malades, mais aussi les personnes en bonne santé et parfaitement bien. Cela a affecté au pire une personne parfaitement en forme à l’âge de 41 ans. C’est réel. Restez à la maison, restez en sécurité.

– Publicité –