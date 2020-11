Nice: l’ancien professionnel du Bayern Dante souffre d’une déchirure du ligament croisé

ECLADOR - Décap'cire SR - 0236 - 5L

Ce produit décapant sans rinçage est conçu pour éliminer les émulsions cire de vos sols même les plus tenaces et les plus anciennes. Ce décapant sèche rapidement et peut s'utiliser en auto-laveuse. Produit d'entretien et nettoyage professionnel vendu à l'unité en bidon de 5 litres.