Niantic dévoile les événements de recherche de Pokémon GO en mai

Niantic a révélé la semaine dernière tous les nouveaux événements de recherche qui auront lieu à Pokémon GO au cours du mois de mai 2020. L’histoire principale derrière les quatre prochaines semaines de recherche est que la Team GO Rocket a apparemment été à la baisse, donc maintenant de mai à septembre, ils ne feront pas de nouvelle Team GO Rocket Special Recherche. Au lieu de cela, ils vont changer de rythme en ce qui concerne la recherche, car le professeur Willow et l’équipe continueront à rechercher des pistes tandis que l’équipe semble être MIA. Au lieu de cela, vous ferez plus de recherches axées sur des créatures spécifiques, notamment le Shinx. Ci-dessous, nous avons les détails de ce qui se passe tout au long du mois pour la recherche, y compris les heures Spotlight une fois par semaine tous les mardis qui vous occuperont. Surtout ceux qui jouent à domicile avec les nouveaux raids à distance où vous pouvez jouer au jeu depuis votre canapé. Espérons que d’autres seront ajoutés à cette liste et que le mois n’est tout simplement pas consacré à la recherche.

Mai Recherche Rencontre révolutionnaire: Shinx avec bonbons Shinx bonus! Du vendredi 1 mai 2020 à 13 h 00 au lundi 1 juin 2020, à 13 h 00 PDT (GMT −7), le Pokémon Flash, Shinx, sera disponible en tant que rencontre révolutionnaire, et il sera accompagné de bonbons Shinx bonus! Heures à venir Pokémon Spotlight Au cours des prochaines semaines, Pokémon Spotlight Hour aura lieu tous les mardis à 18h00. heure locale et continuera de mettre en lumière à la fois un Pokémon et un bonus spécial! Pour chaque Pokémon Spotlight Hour, vous pouvez vous attendre à un Pokémon différent et à un bonus. Mardi 5 mai 2020: Shellder sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois la poussière d’étoile pour attraper des Pokémon.

Shellder sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois la poussière d’étoile pour attraper des Pokémon. Mardi 12 mai 2020: Sunkern sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois l’XP pour attraper des Pokémon.

Sunkern sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois l’XP pour attraper des Pokémon. Mardi 19 mai 2020: Poochyena sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois le bonbon pour avoir attrapé des Pokémon.

Poochyena sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois le bonbon pour avoir attrapé des Pokémon. Mardi 26 mai 2020: Bronzor sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois le Candy pour le transfert de Pokémon.

