Niantic ajoute plus de bonus de jeu à domicile dans Pokémon Go

Image via Niantic

Plus tôt cette année, Niantic a déployé un certain nombre de changements et de bonus qui ont facilité la tâche des joueurs. Pokémon Go tout en faisant face aux problèmes de santé croissants de la pandémie de COVID-19.

Tout au long de l’été, les développeurs ont ajouté et supprimé plusieurs fonctionnalités dans cette même initiative, mais il y a maintenant deux bonus de retour qui seront en vigueur, au minimum, jusqu’en juin 2021.

À partir de maintenant, l’efficacité de l’encens a été augmentée une fois de plus. Cela engendrera plus de Pokémon plus près d’un joueur utilisant un encens pendant une heure, sans qu’il soit nécessaire pour eux de quitter leur maison ou de se promener.

De plus, Buddy Pokémon apportera désormais plus de cadeaux aux joueurs chaque jour, la limite étant fixée à cinq cadeaux à la fois, jusqu’à trois fois par jour. Ces changements vont de pair avec la mise à jour précédente de cet été, qui a confirmé que plusieurs bonus resteraient des éléments à long terme du jeu pendant COVID.

Le nombre maximum de cadeaux que vous pouvez transporter dans votre sac d’objets à la fois restera à 20.

Vous continuerez à recevoir trois fois la poussière d’étoile et l’XP pour votre première prise Pokémon de la journée.

La durée de l’encens restera à 60 minutes.

Il existe également des bonus plus petits qui seront désormais présentés dans les événements à venir s’ils n’étaient pas déjà disponibles.

Réduction de la distance de l’incubateur

La distance commerciale augmente

Un pack PokéCoin

Plus de détails sur les autres changements, bonus et mises à jour seront mentionnés sur le site officiel Pokémon Go Compte Twitter.

