NHS sur le point de lancer «  l’un des plus grands projets civils de l’histoire  »

Le NHS est sur le point de lancer «l’un des plus grands projets civils de l’histoire» alors qu’il poursuit la préparation du programme de déploiement du vaccin contre le coronavirus.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé que les volontaires étaient actuellement en cours de formation et que le gouvernement avait modifié la loi en augmenter le nombre de personnes cliniquement qualifiées qui peuvent donner les coups. La lettre d’information de l’i politique coupe le bruit «Elle sera dirigée par le NHS, qui a bien sûr l’expérience annuelle d’un programme de vaccination de masse contre la grippe, et elle impliquera des médecins généralistes , cela impliquera également le NHS au sens large et les hôpitaux », a-t-il déclaré. «Nous avons cet énorme programme de vaccination contre la grippe, puis les gros chiffres probables, si cela se produit, et j’insiste sur le« si », ce sera l’année prochaine pour un vaccin Covid, mais nous espérons toujours que nous pourrons en mettre en route en décembre de cette année. En savoir plus Dernier coronavirus: l’armée pour aider le NHS à fournir la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique M. Hancock a déclaré que les «congélateurs» se «stabilisaient déjà au cours des dernières semaines» afin d’être prêts pour le vaccin Pfizer, qui doit être stocké à -70C, et a confirmé que le NHS aurait «accès à toutes les ressources de l’État dont il pourrait avoir besoin» pour aider à l’administration massive de vaccins. Les essais cliniques de stade avancé du vaccin ont montré qu’il est efficace à 95% contre Covid-19 dans tous les groupes d’âge.Quelque quatre millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca ont déjà été livrées au Royaume-Uni, selon la société pharmaceutique basée à Cambridge. sont «des millions d’autres» doses congelées prêtes à l’emploi. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, lors d’un point de presse à Downing Street, Londres, sur le coronavirus (Photo: PA) À moins de problèmes avec le régulateur ou la distribution, le plan de déploiement verrait l’ensemble de la population adulte en mesure de commencer à le recevoir avant la fin du mois de janvier, selon des documents divulgués. Dans le cadre de ce plan, tous ceux qui le souhaitent auraient été vaccinés au début du mois d’avril.Le projet de programme de déploiement du vaccin covid-19 du NHS England, vu par HSJ, révèle quand chaque cohorte est susceptible de commencer à le recevoir – avec les résidents et le personnel des foyers de soins, et les travailleurs de la santé à partir de début décembre, à toutes les personnes âgées de 18 à 50 ans à partir de fin janvier, l’essentiel de ce groupe étant vacciné en mars, le plan prévoit la délivrance de 88,5 millions de doses de vaccination à travers l’Angleterre, avec deux doses par personne de plus de 18 ans, à la fin avril. Les doses doivent être administrées à 28 jours d’intervalle, à la fois pour le vaccin Pfizer / BioNTech et pour le vaccin Oxford / AstraZeneca, selon le document. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le NHS a une vaste expérience dans la mise en œuvre de programmes de vaccination à grande échelle et un énorme beaucoup de planification a eu lieu pour s’assurer que notre service de santé est prêt à déployer un vaccin Covid-19. » Lire la suite Coronavirus au Royaume-Uni: les scientifiques préviennent que les plans pour un Noël « presque normal » coûteront des vies M. Hancock a semblé exclure de serrer dans ses bras parents et amis à Noël, car il a déclaré qu’il y avait des «signes prometteurs» que le verrouillage actuel en Angleterre est travail. Le secrétaire à la Santé a déclaré que les règles devront toujours être en place pendant la période des fêtes, les gens observant une distanciation sociale au fur et à mesure que les familles se rassemblent. Mais il a dit que c’était le plan du gouvernement de permettre aux gens de se rencontrer après ce qui avait été une «année terrible». M. Hancock a déclaré que les discussions avec les nations décentralisées se poursuivent dans le but de parvenir à un accord sur la façon dont les gens peuvent célébrer la période des fêtes. Il a déclaré qu’il était nécessaire de «respecter le fait que nous ne devons pas propager davantage le virus, mais aussi le fait que Noël est un moment spécial où les gens se réunissent, en particulier avec leurs familles». les restrictions à Noël seraient «grossières à l’extrême». Le Dr Susan Crossland, présidente de la Society for Acute Medicine, a déclaré: «Un des principaux sujets de préoccupation est la perte aiguë de personnel due à la maladie et à l’isolement, il est donc difficile de trouver suffisamment de personnel pour couvrir les services.» Comment le déploiement fonctionnera-t-il? Selon le plan du programme de déploiement du vaccin, daté du 13 novembre et partagé jeudi par certains hauts dirigeants régionaux du NHS, les résidents des foyers de soins, les travailleurs sociaux et les agents de santé commenceront à recevoir le vaccin début décembre. Les responsables ne savent pas encore si le gouvernement a décidé que les soignants non rémunérés sont inclus dans la cohorte des soignants – si tel est le cas, plus de cinq millions de personnes seront ajoutées à ce groupe prioritaire.La vaccination de toutes les cohortes prioritaires sera achevée d’ici la fin du mois de février. , avec tous ceux qui le souhaitent dans la population anglaise de plus de 18 ans vaccinée d’ici avril.Jeane Freeman a déclaré qu’il faudra peut-être « plusieurs mois » avant que l’efficacité du vaccin ne soit certaine (Photo: PA) Les premiers vaccins contre le coronavirus pourraient être disponibles en Écosse par le mois prochain, a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé du pays. Jeane Freeman a déclaré aux MSP que le gouvernement écossais était prêt à déployer un programme de vaccination si son utilisation était approuvée en décembre.Un programme de vaccination contre le coronavirus pour le Pays de Galles pourrait commencer avant Noël et se poursuivre jusqu’au printemps. Le Dr Andrew Goodall, directeur général du NHS au Pays de Galles, a déclaré que les conseils de santé du pays de Galles avaient commencé à planifier la vaccination des personnes – les plus vulnérables étant susceptibles d’être les premiers dans la file d’attente. Et il pourrait y avoir suffisamment de stocks de vaccins Covid-19 pour permettre à l’ensemble de la population d’Irlande du Nord d’avoir accès aux coups lors du premier déploiement du programme. Les autorités sanitaires recevront 1,5 million de doses du vaccin Pfizer et 2,85 millions du vaccin Oxford – assez pour donner à chacun les deux doses requises de chacun.

