NHL 21 sera bientôt dévoilé, assure EA (mise à jour)

PUMA Chaussure Basket Stepfleex 2 SL VE Glitz pour bébé fille, Argent/Gris/Blanc, Taille 21, Chaussures

Gray/Silver/White - Cette saison, la Stepfleex reçoit une mise à jour moderne et coquine avec une matière supérieure légèrement minimisée et un look qui reste toutefois fidèle à l'original. Les couleurs de la saison sont mises en avant par une bande PUMA brillante et une marque scintillante imprimée sur feuille. Shine on !