NFL : Les Washington Redskins sommés de changer de nom

L’équipe de la NFL de Washington recevra un nouveau nom, abandonnant celui des Redskins qu’elle a connu pendant des décennies, devrait annoncer lundi, selon de multiples rapports.

Le Sports Business Journal a été le premier à signaler qu’une annonce est prévue pour lundi.Alors qu’une annonce sur un changement de nom est imminente, on ne sait pas quand un nouveau nom sera révélé, a rapporté ESPN.

L’équipe professionnelle de football utilise le nom « Redskins » depuis 1933, date à laquelle elle était basée à Boston.La franchise s’appelait initialement « The Braves » lorsqu’elle a commencé à jouer un an plus tôt, en 1932.Le terme «Redskin» est considéré par beaucoup comme une insulte raciale qui dénigre les Amérindiens.

Un nom très controversé

L’équipe a officiellement lancé le processus de changement de nom le 3 juillet, à la suite d’une demande de son plus grand sponsor d’entreprise, FedEx, dont le nom orne son stade. FedEx a ajouté que si l’équipe ne changeait pas son nom, elle retirerait sa signalisation du stade après la saison à venir, selon le Washington Post.

🏈❗ Les Washington Redskins vont officiellement supprimer leur nom aujourd’hui. Le nouveau nom de la franchise ne sera pas annoncé immédiatement. pic.twitter.com/goY5pYZlpK — ZoneSportsUS (@ZoneSportsUS) July 13, 2020

Avec FedEx, un groupe d’investisseurs d’une valeur de plus de 600 milliards de dollars a écrit des lettres à Nike et à PepsiCo pour les encourager à faire pression sur l’équipe pour qu’elle change de nom. Nike a supprimé toutes les marchandises «Redskins» de sa boutique en ligne.

Un nom un peu plus rassembleur

La critique du surnom de l’équipe a enflé pendant des années; la franchise et son propriétaire Daniel Snyder ont cependant résisté au changement de nom jusqu’à ce point. Au milieu de la saison 2013, Bob Costas a déclaré que le nom était à la fois une insulte et une insulte pendant la mi-temps du match « Sunday Night Football » de l’équipe contre les Cowboys de Dallas. La saison suivante, plusieurs diffuseurs de télévision et reporters qui couvraient la NFL ont cessé d’utiliser le nom. Au cours des dernières années, cependant, le tollé suscité par le nom de l’équipe s’est éloigné du public.

The Washington Redskins name was so offensive that they were the favorite team of a lot of Native American tribe leaders. pic.twitter.com/wa44QtSHdp — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) July 13, 2020

Ce tollé est revenu en flèche au cours des derniers mois, à la suite des protestations contre le racisme systémique qui ont été déclenchées par le meurtre de George Floyd par Memorial Day par un officier de police de Minneapolis. L’incident et le mouvement national qui a suivi ont forcé un réexamen des sensibilités culturelles.

La franchise a commencé comme les Boston Braves en 1932, avant de changer son nom pour les Redskins en 1933. Elle a déménagé dans la capitale nationale en 1937.