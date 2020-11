Neymar blessé exclu des éliminatoires de la Coupe du monde brésilienne – Football

in

Neymar a été exclu du match de qualification du Brésil pour la Coupe du monde contre l’Uruguay la semaine prochaine en raison d’une blessure à l’aine qu’il a subie en jouant pour le Paris-Saint-Germain lors d’un match de Ligue des champions. La confédération brésilienne de football a confirmé jeudi que Neymar ne jouera pas lors du match de qualification sud-américain mardi à Montevideo.

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a déclaré la semaine dernière qu’il serait «impossible» pour Neymar de jouer pour le Brésil alors qu’il se remettait de sa blessure, mais l’entraîneur brésilien Tite a insisté pour que l’attaquant voyage. Neymar avait déjà été exclu du match de vendredi contre le Venezuela.

Le médecin de l’équipe brésilienne, Rodrigo Lasmar, a déclaré que la récupération de Neymar après quatre jours de congé d’entraînement n’était pas suffisante. Tite avait déjà appelé l’attaquant de Flamengo Pedro pour les matches, sans retirer Neymar de l’équipe.

Le Brésil avait déjà perdu cinq joueurs pour les deux matches, dont les milieux de terrain blessés Philippe Coutinho et Fabinho, et le défenseur Rodrigo Caio. Les défenseurs Eder Militão et Gabriel Menino ont été exclus après avoir contracté le COVID-19. Pedro a été sélectionné pour le Brésil en septembre 2018, mais n’a pas pu faire ses débuts après avoir subi une blessure au genou en série.

