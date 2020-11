Newt Gingrich affirme que les démocrates vont «  fabriquer  » des votes pour voler le ruissellement de la Géorgie (vidéo)

Newt Gingrich est passé à «Hannity» mardi soir et a fait ce que tant de républicains passent leurs journées à faire ce mois-ci: répandre de fausses théories du complot sur la validité de la victoire électorale de Joe Biden sur Donald Trump et semer une peur irrationnelle quant à la validité de l’avenir votes.

Gingrich, comme vous vous en souvenez peut-être, était en fait président de la Chambre il y a une vingtaine d’années avant de devoir démissionner parce qu’il avait commis de nombreuses violations éthiques et trompé ses femmes tant de fois. Newt est sorti en tirant dès le départ et a fait très peu de déclarations vraies lors de la discussion avec Sean Hannity.

«Commencez par le fait que vous avez un secrétaire d’État qui est totalement dans la poche de Stacey Abrams, qui a accepté certaines règles qui sont folles. Ainsi, par exemple, vous ne pouvez pas revenir en arrière et revalider les bulletins de vote absents. En 2018, ils avaient un taux de rejet de 3,5% sur les bulletins de vote par correspondance. Avec quatre fois plus de bulletins cette année, c’est 0,3. C’est-à-dire qu’ils ont plus de dix fois plus de bulletins rejetés, mais la différence est d’environ 39 000 », a déclaré Gingrich, qui semble comparer les chiffres de 2020 à 2016 et non à 2018.

Les maths de Newt, aussi, sont loin. Ce chiffre de 39 000 est en fait le nombre de bulletins absents qui auraient été rejetés cette année si les bulletins avaient été rejetés au même taux qu’en 2016. Et puisque plus de 6 000 bulletins ont été rejetés cette fois, le taux de rejet de 2016 n’aurait pas été près de dix fois plus de rejets.

«C’est tout un accord que le secrétaire d’État a conclu avec Stacey Abrams au printemps. Vous passez par élément après élément, vous montre la différence entre les deux parties. Elle n’a pas peur d’acheter des publicités télévisées. Elle s’inquiète de la mobilisation de 600 000 électeurs sans se soucier de la nature de la campagne à moins que les républicains ne réparent le système électoral défectueux », a déclaré Newt sans but.

« Ils ont une chance très réelle de perdre l’élection même s’ils gagnent la campagne parce que les démocrates vont simplement produire autant de votes qu’ils en ont besoin. »

Newt a continué comme ça pendant un moment.

«Je suis donc très préoccupé par le fait que, même si je pense que Warnock est un candidat extraordinairement radical et qu’essentiellement Ossoff est un produit d’Hollywood et de la Silicon Valley, néanmoins, même si nous gagnons la campagne, si nous ne corrigeons pas ce système électoral , et le gouverneur et le secrétaire d’État ont été absolument inutiles en essayant de régler ce problème », a déclaré Newt. Et non, ce n’est pas une phrase complète.

«Nous avons la Chambre, nous avons le Sénat. La législature géorgienne pourrait venir lundi prochain, elle pourrait régler une bonne partie de ce problème. Ils pourraient également exiger un recomptage précis et simplement noter que l’accord que le secrétaire d’État a signé au printemps a modifié la loi géorgienne même s’il n’a pas le pouvoir de le faire », a poursuivi Gingrich, citant un complot complètement inventé qui n’a aucun fondement dans la réalité.

« Donc, je veux juste que vous sachiez que je suis extrêmement préoccupé par le fait que cela sera volé, quelle que soit la qualité de la campagne. »

Si vous souhaitez regarder la conversation alimentée par la conspiration de Newt Gingrich avec Hannity, vous pouvez consulter la vidéo intégrée en haut de cet article.