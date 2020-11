Newsom s’excuse d’avoir assisté à un dîner chez French Laundry

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s’est excusé vendredi pour avoir assisté à un dîner la semaine dernière au restaurant French Laundry de Thomas Keller à Napa Valley, notant qu’il «aurait dû incarner un meilleur comportement».

« Alors que notre famille a suivi les protocoles de santé du restaurant et a pris des précautions de sécurité, nous aurions dû modéliser un meilleur comportement et ne pas participer au dîner », a déclaré Newsom dans un communiqué au San Francisco Chronicle.

Plus tôt vendredi, le Chronicle a rapporté qu’au moins 12 personnes de différents ménages ont assisté au dîner, qui devait célébrer l’anniversaire de Jason Kinney, un ami et conseiller politique de Newsom. Les représentants de Newsom n’ont pas commenté le nombre de ménages présents au dîner, mais ils n’ont pas contesté le fait qu’il y avait plus de trois ménages présents, selon la Chronique.

Bien que le dîner ait eu lieu à l’extérieur, il semble être allé à l’encontre des directives de l’État sur les petits rassemblements privés, qui stipulent que «pas plus de 3 ménages séparés y participent», selon le site Web COVID-19 de l’État. Cependant, les directives de l’État pour les restaurants ne précisent pas si les personnes de plus de trois ménages peuvent dîner ensemble.

Dans une déclaration envoyée à The Chronicle avant les excuses de Newsom, un porte-parole de Newsom a déclaré que le gouverneur et le premier partenaire «payaient leurs propres repas» et «suivaient les directives de santé publique et les protocoles de santé du restaurant – le tout conforme aux règles de l’État en matière de restaurant. opération. »