Newsmax refuse d’appeler Joe Biden le vainqueur de l’élection

Newsmax a assuré samedi à ses consommateurs que la chaîne de droite ne reconnaîtrait pas la victoire de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis.

Alors que toutes les autres grandes chaînes et médias d’information – y compris Fox News, avec sa propre section d’opinion conservatrice – projetaient que Biden devienne président élu samedi matin, Newsmax a publié un bref communiqué sur son site Web expliquant sa justification.

«Pour le moment, Newsmax n’appelle pas Joe Biden le gagnant», lit-on dans le communiqué. «L’élection reste très serrée et Pres. Trump continue de contester les résultats dans plusieurs États. »

Il a poursuivi: «Tous les votes doivent être comptés. Les médias ne devraient pas décider du gagnant dans ces circonstances. »

Trump, comme Newsmax, n’a pas accepté les résultats projetés samedi, alors même que les dirigeants mondiaux et nationaux ont commencé à féliciter Biden et son vice-président, le sénateur Kamala Harris.

Chris Ruddy, PDG de Newsmax et proche allié de Trump, a déclaré mardi soir que si Trump perdait sa candidature à la réélection, le blâme devrait être mis sur Fox News.

« Je pense – je suis choqué par ce que Fox News a fait », a-t-il d’abord déclaré lors d’une apparition sur « The Michael Berry Show Podcast » signalé Angelo Carusone de Media Matters for America, qui surveille les médias conservateurs. «Je pense que si Trump perd et que ce sont des élections serrées, blâmez Chris Wallace et Fox News.»