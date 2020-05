Newsarama rejoint l’équipe GamesRadar

À partir du lundi 1er juin, l’équipe de Newsarama que vous connaissez connaîtra ses actualités, ses opinions et ses idées quotidiennes sur la bande dessinée gamesradar.com/newsarama.

Déjà partenaire de la famille Future US, Inc., Newsarama rejoint les magazines Total Film et Edge au sein de l’équipe GamesRadar.

Expliquant le mouvement, le fondateur et rédacteur en chef de Newsarama, Michael Doran, a déclaré: «Il y a un énorme croisement entre les bandes dessinées, les jeux vidéo, les films et la télévision, donc Newsarama faisant partie du plus grand site GamesRadar a un sens total du point de vue du contenu, tout en nous donnant un coup de pouce massif en termes d’audience. Cela signifie que plus de personnes seront en mesure de trouver notre contenu, nous serons en mesure de fournir une meilleure portée à nos clients, et grâce à la plus grande équipe et à un support amélioré, nous serons en mesure d’élargir et d’améliorer la façon dont nous rapportons et livrons notre contenu quotidien. «

Sam Loveridge, rédacteur en chef mondial de GamesRadar, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Newsarama et son contenu expert sur GR. Michael et son équipe sont des experts dans leur domaine, et nous savons que notre public aime les univers, les personnages et les histoires qui vont de la bande dessinée au divertissement plus large. Nous avons hâte d’ajouter des rapports détaillés sur les bandes dessinées au site et d’aider à développer encore plus cette chaîne et ce contenu incroyablement excitants. »

À partir de lundi, GamesRadar présentera toutes les meilleures histoires des archives de Newsarama et de nouveaux contenus seront livrés quotidiennement sur le nouveau site gamesradar.com/newsarama.

Restez à l’écoute, lecteurs de Newsarama …