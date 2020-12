Newcastle surveille l’étoile du futur à 65 000 £ par semaine; toute offre de Magpies sera considérée – .

in

Selon The Chronicle, Newcastle surveille l’arrière latéral de Manchester United Brandon Williams avant un éventuel prêt en janvier.

La Chronique déclare que le joueur de 20 ans sera probablement mis à disposition pour un prêt en janvier, car Ole Gunnar Solskjaer a du mal à trouver suffisamment de temps de jeu pour le diplômé de l’académie.

De plus, The Chronicle ajoute que Steve Bruce entretient d’excellentes relations avec Solskjaer et Mike Phelan, ce qui signifie que toute offre de Magpies sera prise au sérieux.

Newcastle a des rapports de dépistage « prudents » sur le défenseur, qui gagne 65000 £ par semaine à Old Trafford. Il peut opérer à l’arrière gauche, à l’arrière droit et aussi à l’arrière de l’aile.

Le Chronicle déclare également que Southampton s’intéresse au footballeur né à Crumpsall.

Cependant, il est mentionné dans le rapport que Manchester United n’entretiendra aucune discussion sur une sortie permanente de Williams, car ils le considèrent comme une véritable star du futur.

L’international anglais des moins de 21 ans serait un ajout intelligent à l’équipe de Bruce en janvier.

Alors que Paul Dummett avait encore du mal à se mettre en forme, Williams fournirait une couverture à Jamal Lewis à l’arrière gauche.

Il pourrait également rivaliser avec Emil Krafth et Javier Manquillo à l’arrière droit.

Le jeune a accumulé 40 apparitions pour les Red Devils après avoir fait son entrée dans la première équipe la saison dernière.