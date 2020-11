Newcastle Knights signe Bailey Hodgson, neveu de Josh Hodgson

Les Newcastle Knights ont confirmé la signature du jeune anglais Bailey Hodgson, neveu de l’importation des Canberra Raiders Josh Hodgson.

L’adolescent a signé un contrat de trois ans avec les Knights et rejoindra l’équipe pour un entraînement de pré-saison après avoir passé deux semaines en quarantaine obligatoire après son arrivée du Royaume-Uni.

Hodgson, qui joue à l’arrière et au centre, a fait le mois dernier ses débuts en Super League pour les Castleford Tigers, un peu plus d’une semaine après avoir eu 18 ans. Il a également représenté l’Angleterre dans leur équipe nationale de jeunes.

Il sera rejoint aux Knights par un autre adolescent anglais dans l’ancien centre de Huddersfield, Dominic Young.

« Bailey est un espoir passionnant, c’est un athlète naturel avec un bon équilibre et un excellent jeu de jambes », a déclaré Clint Zammit, responsable du recrutement chez Knights.

«Au cours des 13 derniers mois, je l’ai vu continuer à se développer rapidement.

Bailey Hodgson et Josh Hodgson (Twitter / Jamila Toderas)

«Sa volonté de travailler dur et de concourir dans tous les domaines lui a permis de jouer en Super League, malgré son âge.

« Alors qu’il n’est que jeune, il aura tout le temps et les ressources nécessaires pour lui permettre de devenir un joueur qui, selon nous, aura une longue carrière chez les Knights. »

Le fier oncle de Hodgson, Josh, a partagé la nouvelle de la signature sur son Instagram.

L’adolescent a également reçu de bons voeux de la part de son ancien club de Super League, qui a révélé que des frais de transfert étaient également impliqués dans sa signature par les Knights.

« Castleford Tigers peut confirmer que le club a accepté des frais de transfert non divulgués de Newcastle Knights pour les services de Bailey Hodgson », a déclaré le club dans un communiqué.

« Diplômé du programme de bourses d’études et de jeunesse des Tigres, Bailey a depuis longtemps l’ambition de suivre les traces de son oncle Josh en se testant dans la LNR et avait une clause dans son contrat lui permettant de passer à Down Under si une offre appropriée. entrez.

« L’argent reçu des frais de transfert sera réinvesti dans l’équipe de jeu de Castleford. »

Castleford a également gardé la porte entrouverte si Hodgson décidait de retourner au club à l’avenir.

« Nous souhaitons à Bailey tout le meilleur en Australie, c’est un défi qu’il a toujours voulu relever », a déclaré Darren Higgins, responsable de la performance jeunesse de Castleford.

«Les progrès de Bailey ne sont pas seulement une grande reconnaissance pour son travail acharné et son dévouement, mais aussi pour notre aide à la jeunesse avec de nombreuses personnes impliquées dans ce processus. En particulier, Danny Evans a eu un impact profond sur le développement de Bailey, ce que je sais que Bailey apprécie vraiment . «