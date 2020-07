Newcastle, dix fois champion de la ligue, disponible pour 25 millions de livres sterling – .

in

Photo par Chris Ricco / Getty Images

La Juventus est prête à vendre Douglas Costa pour une réduction de 25 millions de livres cet été, Newcastle United étant lié à un dix fois champion de la ligue, comme le rapporte TuttoJuve.

Il y a deux mois, alors qu’il ne semblait plus qu’une question de jours avant qu’un géant endormi ne soit sur le point d’être réveillé par un milliardaire saoudien, les Magpies étaient liés à certains des plus grands noms de la planète Terre.

Mais, avec Mohammed Bin Salman toujours visible par son absence sur Tyneside, les rumeurs avec Kalidou Koulibaly, Edinson Cavani et même Mauricio Pochettino ont disparu des colonnes des potins.

Le pire numéro 9 de tous les clubs de Premier League

mariée

620543

Le pire numéro 9 de tous les clubs de Premier League

/static/uploads/2020/07/610125_t_1595840129.jpg

610125

centre

TuttoJuve a affirmé en mai que Newcastle prévoyait un triple raid de la Juventus, championne de Serie A, avec Costa aux côtés des milieux de terrain Aaron Ramsey et Adrien Rabiot.

Maintenant, la perspective d’une ancienne superstar du Bayern Munich se balançant à St James ‘Park pour serrer la main de Mike Ashley ressemble à une vision extravagante du plus acide des rêves de fièvre.

Mais peut-être ne pouvons-nous pas exclure la vue de Costa tirant sur ces rayures noires et blanches après tout, même si le départ tant attendu d’Ashley est retardé par une quantité infinie de formalités administratives.

Photo de Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images

Des rapports d’Italie affirment maintenant que la Juventus vendra l’un des ailiers les plus explosifs et les plus excitants du football mondial pour 25 millions de livres sterling.

La Juve exigeait initialement plus de 40 millions de livres sterling mais, grâce à une crise financière en cours, a été contrainte d’abandonner ses demandes.

25 millions de livres sterling, ce n’est guère de monnaie, mais si Newcastle était heureux de payer 40 millions de livres sterling pour un Brésilien beaucoup moins décoré l’été dernier, Costa représente peut-être une opportunité trop belle pour être manquée.

Là encore, étant donné qu’il doit avoir 30 ans en septembre, Costa est à peu près aussi loin de la signature typique d’Ashley qu’il est possible de l’obtenir.

Photo de Giuseppe Cottini / NurPhoto via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Pep Guardiola veut battre Arteta à Dani Ceballos

Partager : Tweet