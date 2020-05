New Zealand Warriors vs St George Illawara Dragons, heure de début, résultats, actualités pour la ronde 3 de 2020

Six semaines de confinement strict à Auckland et quatre semaines de préparation insulaire en Australie se termineront samedi pour les nomades de la compétition qui se rendront au Central Coast Stadium.

« Tout le monde se sacrifie d’une manière ou d’une autre. Les Warriors un peu plus que les autres parce qu’ils se sont éloignés de la maison mais une fois que vous aurez franchi la bande blanche, vous vous attendez à gagner et vous allez là-bas pour le faire. »

« Il y a plus de fluidité dans le jeu, c’est beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir que les garçons dans la (colonne vertébrale), ils prenaient vie.

« Il convient aux putes et à la vitesse autour du ruck, donc plus vous restez discipliné et traversez le milieu des équipes, plus ça va être gratifiant. »