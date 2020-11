New York va te manger vivant va manger Colin Firth vivant – / Film

Colin Firth jouera dans New York va vous manger vivant, une adaptation de la bande dessinée numérique Frère zombie. Todd Strauss-Schulson, réalisateur de l’excellente comédie d’horreur Les dernières filles, dirige le film, qui raconte l’histoire d’un groupe de New-Yorkais essayant de survivre à une apocalypse monstre. Alex Rubens (Keanu), Dan Gregor (Fou Ex petite amie), et Doug Mand (Dolittle) ont tous participé au scénario. Channing Tatum produit.

La date limite a annulé la nouvelle dans laquelle Colin Firth jouera New York va vous manger vivant, qui, selon eux, est un titre provisoire. J’espère que ça colle, parce que c’est vraiment bon et bien meilleur que Frère zombie, la bande dessinée numérique sur laquelle le film est basé. La bande dessinée, créée par Jia Haibo, « aurait plus de 28 milliards de vues, tandis que sa série animée a accumulé plus de 3,7 milliards de vues au cours de ses deux premières saisons. »

Une adaptation cinématographique est en préparation depuis au moins 2018, où il a été révélé que l’histoire «suivra Bai, alors qu’il fait équipe avec son meilleur ami Fatty, bientôt fiancé Beck, et un groupe de New-Yorkais pour survivre à une apocalypse monstre. Alors que le groupe se déplace dans la ville, ils découvrent l’origine de l’épidémie et doivent se lancer dans une quête pour arrêter l’apocalypse et sauver le monde. Je ne sais pas si c’est la même intrigue pour le moment car Deadline ne tentative pour fournir un synopsis pour le film. Fais-en ce que tu veux!

Tencent, STXfilms, Channing Tatum, Reid Carolin, la Free Association de Peter Kiernan et Ged Doherty de Above The Line Productions produisent tous le projet. En ce qui concerne le casting de Firth, Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group, a déclaré: «Nous avons toujours voulu présenter cela d’une manière qui donnerait vie au matériau source et élèverait l’action et vous ne pouvez pas atteindre cet objectif mieux que embauche Colin Firth. Du Discours du roi à Kingsman, Colin donne toujours une performance de calibre Oscar. Nous sommes ravis de le retrouver sur New York va vous manger vivant dans un rôle qui lui permettra de s’amuser tout en mettant en valeur son humour impassible et son timing comique.

J’aime l’idée de Firth dans une comédie de zombies, et je vraiment comme l’idée de Todd Strauss-Schulson faisant une autre comédie d’horreur. Je n’ai pas vu le récent de Strauss-Schulson N’est-ce pas romantique, mais je suis un grand fan de son film Les dernières filles, qui a une bonne compréhension de la façon de faire fonctionner la comédie d’horreur, et ajoute une bonne dose d’émotion pour démarrer.

