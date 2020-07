New York Times Co.acquiert un studio de podcast derrière «  Serial  »

La New York Times Company achètera Serial Productions, le studio de podcast derrière les émissions à succès «Serial» et «S-Town», a annoncé la société mercredi.

Serial Productions, cofondée par Ira Glass, Sarah Koenig et Julie Snyder, continuera à commander, produire et éditer ses propres podcasts sous la bannière du Times, qui a déclaré: «permettra à l’équipe Serial de raconter plus d’histoires et de produire plus de séries que ils l’avaient auparavant. Les émissions à venir déjà commandées incluent «Nice White Parents», une prochaine série animée par la journaliste Chana Joffe-Walt qui examinera le rôle de la famille blanche dans le système d’éducation publique. Le premier épisode sera diffusé le 30 juillet.

La New York Times Company a également conclu ce qu’elle appelle «une alliance stratégique» avec «This American Life» de Glass, qui restera une société indépendante produisant des émissions hebdomadaires sur la WBEZ de Chicago Public Radio et sur des applications de podcast.

«Serial» a fait ses débuts en 2014 et a été créé en partenariat avec les créateurs de «This American Life» et WBEZ de Chicago Public Radio. Le podcast sur le vrai crime axé sur la narration a remporté le National Edward R. Murrow Award pour une série d’actualités et un site Web en juin 2017 pour sa deuxième saison, qui portait sur le parcours du vétéran de l’armée Bowe Bergdahl, qui a échappé à la capture des talibans jusqu’à sa libération déshonorante de l’armée à la suite d’accusations. qu’il a déserté.

Glass, Koenig et Snyder ont aidé à produire à la fois «Serial» et «S-Town». Koenig a accueilli «Serial», qui a inspiré une émission dérivée de Serial Productions appelée «S-Town» lancée en mars 2017 avec l’animateur Brian Reed.

«Nous sommes incroyablement fiers de« Serial »et nous voulions trouver une maison où nous nous sentions partagées, une maison où nous serions soutenus et dotés de ressources pour raconter plus d’histoires, de la plus haute qualité», a déclaré Snyder dans un communiqué mercredi. «Nous sommes ravis de rejoindre le Times, où ils ont démontré leur engagement à poursuivre les possibilités du journalisme audio et narratif de longue durée.

La société d’analyse de podcasts Podtrac garde un œil sur les principales sociétés d’édition de podcasts chaque mois et, en juin, a constaté que la division de podcasting du New York Times se classait au troisième rang, avec une audience nationale mensuelle d’environ 11,9 millions sur ses 14 émissions actives. Cette American Life / Serial Productions s’est classée n ° 14 sur la liste de juin de Podtrac, avec environ 4,5 millions d’auditeurs américains par mois qui écoutent ses deux podcasts.

Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées.