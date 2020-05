New Valley Girl se dirige vers le centre commercial – / Film

fille de vallée, la comédie romantique pour adolescents de 1983 qui mettait en vedette Deborah Foreman en tant que fille riche de la vallée, et Nicolas Cage en tant que punk d’Hollywood dont elle tombe amoureuse, a désormais un remake musical qui arrive ce mois-ci. L’intrigue du film reste essentiellement la même – elle se déroule même dans les années 80. Mais cette fois il y a Chansons. Et des numéros de danse, chorégraphiés par nul autre que Mandy Moore. Il y a un nouveau fille de vallée clip en ligne et, curieusement, il est sans chanson. Mais il a beaucoup de couleurs pastel vives des années 80 pour vos globes oculaires.

Clip Fille Valley

Sur la base de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent, fille de vallée n’est pas pour moi. Et ça va! J’espère que cette chose trouvera son public, car elle met en vedette l’une de mes actrices préférées travaillant en ce moment – Jessica Rothe. Rothe est le chef de file du Jour de la mort heureuse films, et elle est tellement bonne en eux que je trouve vraiment choquant qu’elle ne soit pas une plus grande star maintenant.

Dans ce clip, le personnage de Rothe, Julie, sort avec ses amis (Chloé Bennet, Ashleigh Murray, et Jessie Ennis) au centre commercial. Et, on peut supposer une fois que la caméra coupe sur cette scène, peut-être qu’ils commencent à chanter? Je sais pas, je devine juste ici. C’est une comédie musicale, après tout. Dans fille de vallée, Julie « est l’ultime des années 80 Valley Girl. Un esprit libre créatif; Julie passe son temps avec ses meilleures amies à faire du shopping au centre commercial Galleria et à préparer des plans pour le bal des finissants. Autrement dit, jusqu’à ce qu’elle tombe dur pour Randy (Joshua Whitehouse), un punk rocker Sunset Strip, qui défie tout ce que la Vallée et Julie représentent. Malgré les reculs de ses amis et de sa famille, Julie doit sortir de la sécurité de son monde pour suivre son cœur et découvrir ce que cela signifie vraiment d’être une Valley Girl. »

Le film a été réalisé par Rachel Lee Goldenberg et également des stars Mae Whitman, Rob Huebel, Judy Greer, Alicia Silverstone et Camila Morrone. Chercher fille de vallée dans certains drive-in et sur digital 8 mai 2020.

