New Research fournit un aperçu des halos de galaxie, des trous noirs et de la « trempe » de la formation d’étoiles .. !! En savoir plus ici … !!

Les observateurs d’étoiles qui étudient le développement cosmique ont depuis longtemps essayé de comprendre ce qui provoque la fermeture de la formation d’étoiles dans d’énormes galaxies. Bien que de nombreuses hypothèses aient été proposées pour clarifier cette procédure, dite «d’extinction», il n’y a toujours pas d’accord sur un bon modèle.

Actuellement, un groupe universel dirigé par Sandra Faber, éducatrice émérite en sciences spatiales et astronomie à l’UC Santa Cruz, a proposé un autre modèle qui clarifie efficacement un large éventail de perceptions sur la structure du système cosmique, les trous noirs supermassifs et le phénomène d’extinction. Les analystes ont présenté leurs découvertes dans un article distribué le 1er juillet 2020 dans l’Astrophysical Journal.

Le modèle soutient l’une des principales réflexions concernant la désactivation qui le crédite au retour d’un trou noir, à l’énergie déchargée dans un système cosmique et à ses facteurs environnementaux d’un trou noir supermassif focal lorsque la matière tombe dans le trou noir et alimente son développement. . Cette vive critique réchauffe, lance ou en tout cas bouleverse les réserves de gaz de la galaxie, prévenant l’inflation de gaz provenant du halo de la galaxie pour s’occuper du développement des étoiles.

Dimension et masse

La pensée essentielle comprend la connexion entre la masse des étoiles dans un système cosmique (masse stellaire), la façon dont les étoiles se propagent et la masse du trou noir focal. Pour les mondes en forme d’étoiles avec une masse stellaire donnée, la densité d’étoiles au point focal du système cosmique est liée au balayage de l’univers, de sorte que les mondes avec des rayons plus grands ont des densités stellaires focales plus faibles. En acceptant que la masse du trou noir focal évolue avec la densité stellaire focale, les systèmes cosmiques en forme d’étoile avec des rayons plus grands auront moins de masses de trous noirs.

Ce que cela implique, a précisé Faber, c’est que les systèmes plus grands (ceux avec des rayons plus grands pour une masse céleste donnée) doivent se développer davantage et développer une masse stellaire plus élevée avant que leurs trous noirs puissent se développer suffisamment énormes pour éteindre l’arrangement des étoiles. Le long de ces lignes, les petits systèmes cosmiques s’éteignent à des masses plus faibles que les grands rayons.

Cela clarifie, par exemple, pourquoi des univers éteints de plus en plus énormes ont des densités stellaires focales plus élevées, des rayons plus grands et des ouvertures de trous noirs plus grandes.

Au vu de ce modèle, les analystes ont déduit que «l’extinction» commence lorsque l’énergie absolue rayonnée du trou noir est environ quatre fois l’énergie de restriction gravitationnelle du gaz dans la couronne galactique.

L’énergie de couplage fait allusion à la puissance gravitationnelle qui maintient le gaz à l’intérieur du halo de faible émission enveloppant le système cosmique. Il est terminé lorsque l’énergie absolue transmise par le trou noir est plusieurs fois l’énergie de couplage du gaz dans le halo galactique.

Le modèle de recherche

Faber a souligné que le modèle ne clarifiait pas encore en détail les systèmes physiques engagés dans la désactivation du développement des étoiles. Cependant, elle a déclaré que les procédures physiques clés que cette hypothèse de base met en évidence ne sont pas encore comprises et la justesse de cela, cependant, est d’avoir des normes de base pour chaque progression du processus, ce qui incite les chercheurs à concocter des instruments physiques qui clarifient chaque progression.

Les experts de l’espace sont familiers avec l’intuition dans la mesure où les graphiques qui tracent les relations entre les différentes propriétés des univers et montrent comment elles changent après un certain temps. Ces cartes révèlent les contrastes émotionnels dans la structure entre le cadrage des étoiles et les systèmes cosmiques éteints et les limites nettes entre eux.

Étant donné que l’arrangement des étoiles décharge une tonne de lumière à la finition bleue de la plage d’ombrage, les experts de l’espace font allusion aux univers de formation d’étoiles «bleus», aux systèmes cosmiques calmes «rouges» et à la «vallée verte» comme progrès entre eux. L’étape dans laquelle se trouve un monde est révélée par son taux de développement en étoile.

L’une des décisions de la recherche est que le rythme de développement des trous noirs doit changer à mesure que les mondes avancent en commençant par une phase puis par la suivante. La preuve observationnelle recommande que la grande majorité du développement du trou noir se produise dans la vallée verte lorsque les systèmes cosmiques commencent à s’éteindre.

Hormis Faber, Chen, Koo et Primack, les auteurs de l’article sont des universitaires d’une vingtaine d’institutions dans sept pays. Cette recherche a été soutenue par des subventions de la NASA et de la National Science Foundation.