New Mutants Movie – Serait-ce une trilogie? Voici ce qu’en pensent les producteurs.

Josh Boone est prêt à vouloir faire une trilogie avec The New Mutants. Cela peut apparaître, au mieux, douteux, mais à ce stade, ce film lui-même est devenu une histoire surhumaine invraisemblable. Il est donc difficile de parler quoi que ce soit.

The New Mutants a d’abord été organisé comme une spin-off X-Men avec un bord maléfique qui allait mettre en place une trilogie. Chaque section de cet arrangement de trois traiterait avec une autre sous-classe à l’intérieur de la scène de désagrément.

Lors d’une réunion, Josh Boone a révélé que malgré les années de report de la sortie de ce film, il avait l’alternative pour réaliser le film qu’il s’attendait à faire. Cela a donné à Boone pourrait vouloir des suites potentielles. Voici ce qu’il avait l’intention de dire à ce sujet.

La date de sortie prévue des nouveaux mutants

À l’exclusion de tout le reste, The New Mutants devait au début se révéler en 2018. Fox ne pouvait pas résister à la répudiation de la vision de Josh Boone, ce qui a provoqué un ajournement. L’accord Disney / Fox a d’ailleurs confondu les choses. Quoi qu’il en soit, lorsque l’accumulation s’est installée, Disney s’est associé à Boone pour terminer sa coupe. L’officiel complète ici. C’est une grande partie du film qu’il s’attendait à faire. Malgré les reports, en tout cas, ce que nous allons voir, c’est ce que Boone nous a demandé de voir. C’est essentiel.

Concernant la trilogie, c’est une chance brouillée. Les New Mutants ont d’abord été créés pour exister dans un univers parallèle comme l’établissement X-Men de Fox. Quoi qu’il en soit, les studios Disney et Marvel signifient redémarrer l’établissement au sein de l’univers cinématographique Marvel plus tard. Il a été déclaré que toutes les références aux films X-Men essentiels ont été effacées.

Cela pourrait, et nous le soulignons, pourrait accueillir Marvel Studios pour moderniser la tâche secondaire dans le MCU. Juste dans cette circonstance, est-il concevable que des suites soient faites.

Actuellement, il apparaît que Disney essaie généralement essentiellement d’acquérir tout l’argent possible dans une aventure critiquée.